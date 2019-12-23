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23.12.2019 16:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Севастополе ожидают рост турпотока после запуска поездов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Турпоток в Севастополь после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту вырастет, по предварительным оценкам, на 20 процентов. Об этом сегодня журналистам сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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- Послезавтра будем встречать в Севастополе первый поезд, который пройдет по Крымскому мосту, легендарную "семерку", которая связала два города-героя, - сказал Развожаев.

Он напомнил, что на летний период будет запущен дополнительный поезд Москва-Севастополь.

- Это будет удобно для людей. Уверен, что как минимум на 20 процентов получим увеличение турпотока в Севастополь, - отметил врио губернатора.

Также, по его словам, город возлагает большие надежды на запуск грузовых железнодорожных составов по Крымскому мосту, который запланирован на июль 2020 года.

- Для Севастополя это очень важно, мы связываем с началом грузовых перевозок по железной дороге оживление работы нашего морского порта и уже начали к этому готовиться. Это серьезный экономический стимул, - добавил Развожаев.

Напомним, сегодня в 14.00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым. Он проследует по железнодорожной части Крымского моста. В Севастополь состав прибудет утром 25 декабря.

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