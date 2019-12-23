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Вышел русский трейлер нового "Пиноккио"

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    23.12.2019, 12:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ В Рейтинге Фото: youtube.com/ В Рейтинге
Фото: youtube.com/ В Рейтинге

На YouTube доступен довольно жутковатого вида - тут бы и Тим Бёртон испугался - русский трейлер новой экранизации сказки про деревянного человечка Пиноккио. На этот раз - в постановке Маттео Гарроне ("Догмэн", "Гоморра").

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
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"Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем", - предуведомляет комментарий к ролику. В котором есть на что посмотреть, прямо скажем.

В ленте совместного производства Италии, Франции и Великобритании снялись Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Массимо Чеккерини, Рокко Папалео и Марина Вакт.

В кино - с 12 марта.

Кстати, в 2002 году Бениньи, в нынешней версии сыгравший Джепетто ("папу Карло"), исполнил роль титульного героя в другом "Пиноккио". Которого сам же и поставил. Подвергнувшись разгрому со стороны критиков и получив "Золотую малину".

Ранее сообщалось про еще одного "Пиноккио" - с Томом Хэнксом в роли Карло, игровой римейк диснеевского мультфильма. Предполагалось, что картину поставит режиссер "Паддингтона" Пол Кинг, но тот вскоре оставил проект. И замену ему пока не нашли. Плюс не забываем и про заявленную версию от Гильермо дель Торо.

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