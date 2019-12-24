Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

Демократы в конгрессе США могут предъявить президенту Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента. Об этом свидетельствует документ, направленный юридическим комитетом нижней палаты в апелляционный суд столичного округа Колумбия.

Согласно ему, противники Трампа надеются выявить новые обстоятельства возможных злоупотреблений президента, заслушав показания экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана, пишет ТАСС, ссылаясь на документ. Ранее Палата представителей уже утвердила две статьи обвинения. Однако демократы продолжают добиваться через суд вызова Макгана для дачи показаний. Если им удастся это сделать, и комитет рекомендует новые статьи обвинения, то в Палате представителей может состояться новое голосование по импичменту.

Известно, что бывший юрисконсульт активно сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером в ходе его расследования приписываемых России попыток вмешательства в президентские выборы США и сговора Трампа с Москвой. Макган трижды давал показания, а законодатели считали его ключевым свидетелем в деле о том, чинил ли Трамп препятствия правосудию.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом, которому объявили импичмент. На прошлой неделе палата представителей США утвердила обвинения по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Голоса разложились практически в полном соответствии с партийными линиями: "за" голосовали только оппозиционные Белому дому демократы, а "против" высказались республиканцы.

Позже Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате, так как верит, что здесь будут восстановлены должные порядок и справедливость, а также надлежащее судопроизводство. Президент США также вновь раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, обвинив ее в попытке диктовать республиканцам условия проведения процедуры импичмента в сенате.