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24.12.2019 17:30
Рубрика: Экономика

Выходим в свет

Граждане смогут продавать излишки электроэнергии
Текст: Сергей Тихонов
Теперь любой владелец частного дома имеет право не только обеспечивать себя электроэнергией, но даже может продавать в сеть ее излишки. Закон об этом приняла Госдума, официально закрепив новое понятие - объект микрогенерации. Под ним подразумеваются как возобновляемые источники энергии (ВИЭ), например солнечная панель, так и традиционная энергетика, например дизельный генератор. Возможны и комбинированные решения, сочетающие, например, дизель и ветроустановку.
На солнечной панели, ветряке или дизельном генераторе можно будет заработать. На солнечной панели, ветряке или дизельном генераторе можно будет заработать.
На солнечной панели, ветряке или дизельном генераторе можно будет заработать.

Объем выдачи электроэнергии в сеть не сможет превышать 15 кВт. Этого более чем достаточно. Учитывая, что в первую очередь микрогенерация должна обеспечить энергией частный дом, едва ли ее излишки превысят 15кВт. Ограничение вызвано и соображениями обеспечения безопасности и потребителей и энергосистемы.

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В Минэнерго "РГ - Неделе" пояснили, что подключение объектов микрогенерации к электросетям и их учет будет упрощенным. "Но конкретные параметры будут определены позже, в рамках разработки подзаконных нормативных правовых актов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Порядок выплат за переданную в сеть электроэнергию будет также максимально упрощен. "Расчет будет происходить в конце каждого месяца, как и обычные расчеты граждан с гарантирующими поставщиками электро­энергии", - пояснили в Минэнерго.

Закон должен способствовать развитию распределенной генерации и работать на повышение надежности энергосистем. Кроме того, развитие микрогенерации позволит сгладить пиковые часы потребления и сократить затраты на энергопотребление.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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У специалистов, впрочем, к закону остались вопросы. Во многих странах микрогенерацию стимулируют "зелеными тарифами": отдаваемая в сеть энергия, полученная с использованием микрогенерации ВИЭ, покупается энергокомпаниями по более высокой цене, чем они продают электричество потребителям. Разницу компенсирует государство. В России по такому пути не пошли. Излишки энергии объектов микрогенерации будут приобретаться по средневзвешенным ценам оптового рынка. Это понизит стимулирующий эффект для продвижения ВИЭ, особенно учитывая высокую стоимость солнечных панелей и ветроустановок.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика ЖКХ Законодательная власть Госдума Правительство Минэнерго

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