Граждане смогут продавать излишки электроэнергии

Теперь любой владелец частного дома имеет право не только обеспечивать себя электроэнергией, но даже может продавать в сеть ее излишки. Закон об этом приняла Госдума, официально закрепив новое понятие - объект микрогенерации. Под ним подразумеваются как возобновляемые источники энергии (ВИЭ), например солнечная панель, так и традиционная энергетика, например дизельный генератор. Возможны и комбинированные решения, сочетающие, например, дизель и ветроустановку.

На солнечной панели, ветряке или дизельном генераторе можно будет заработать.

Объем выдачи электроэнергии в сеть не сможет превышать 15 кВт. Этого более чем достаточно. Учитывая, что в первую очередь микрогенерация должна обеспечить энергией частный дом, едва ли ее излишки превысят 15кВт. Ограничение вызвано и соображениями обеспечения безопасности и потребителей и энергосистемы.

В Минэнерго "РГ - Неделе" пояснили, что подключение объектов микрогенерации к электросетям и их учет будет упрощенным. "Но конкретные параметры будут определены позже, в рамках разработки подзаконных нормативных правовых актов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Порядок выплат за переданную в сеть электроэнергию будет также максимально упрощен. "Расчет будет происходить в конце каждого месяца, как и обычные расчеты граждан с гарантирующими поставщиками электро­энергии", - пояснили в Минэнерго.

Закон должен способствовать развитию распределенной генерации и работать на повышение надежности энергосистем. Кроме того, развитие микрогенерации позволит сгладить пиковые часы потребления и сократить затраты на энергопотребление.

У специалистов, впрочем, к закону остались вопросы. Во многих странах микрогенерацию стимулируют "зелеными тарифами": отдаваемая в сеть энергия, полученная с использованием микрогенерации ВИЭ, покупается энергокомпаниями по более высокой цене, чем они продают электричество потребителям. Разницу компенсирует государство. В России по такому пути не пошли. Излишки энергии объектов микрогенерации будут приобретаться по средневзвешенным ценам оптового рынка. Это понизит стимулирующий эффект для продвижения ВИЭ, особенно учитывая высокую стоимость солнечных панелей и ветроустановок.