На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы

Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке в понедельник завершились новыми рекордами.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта. В последних двух случаях зафиксированы максимальные исторические уровни.

Мощный рост котировок связан с последними заявлениями президента США Дональда Трампа. "Мы достигли прорыва по торговому соглашению. Документ будет подписан очень скоро", - подчеркнул глава Белого дома. Торгпреды США и КНР подпишут документ в начале января.

По прогнозу, в течение двух лет объем поставляемой в Китай американской продукции увеличится на 200 миллиардов долларов, а торговый дефицит США сократится.