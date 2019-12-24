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24.12.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае ввели карантин из-за вируса АЧС

Текст: Артем Красиков (Хабаровск)

В Бикинском районе Хабаровского края объявлен карантин в связи с выявленными случаями африканской чумы свиней. Усилен контроль за убоем и продажей мясной продукции, специалисты отслеживают передвижение дикого кабана в лесу. Кроме того, запрещены все виды охоты, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: iStock
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Трупы животных, зараженных вирусом, обнаружили в угодьях Бикинского общества охотников и рыболовов. Посещение этого участка запрещено для посторонних лиц. Радиус закрытой зоны составляет от пяти до 20 километров.

"В первой угрожаемой зоне на расстоянии пяти километров от очага нет населенных пунктов и специалистам проще вести мониторинг из-за отсутствия контакта с домашними животными. Границы второй зоны мы определили исходя из возможных угроз занесения вируса со стороны Приморского края и КНР, междугородной трассы Хабаровск - Владивосток. В эту зону попало село Оренбургское, где в частных подворьях содержится около 30 свиней. Мясо этих хозяйств запрещено к продаже. Главная цель - не допустить контакта диких кабанов со скотом", - рассказал начальник управления ветеринарии правительства края Николай Постоев.

Напомним, что первый случай занесения африканской чумы свиней в регионе обнаружен на прошлой неделе. В октябре 2019 года в Еврейской автономной области зарегистрировали 10 очагов вируса. Заболевание выявляли и у животных в Амурской области.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Африканская чума в России

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