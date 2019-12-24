Обвиняемому в убийстве историку Соколову продлили арест до апреля

Басманный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следователя о продлении ареста бывшему доценту СПбГУ историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Сенсации не произошло - в следственном изоляторе Соколов пробудет до 9 апреля.

Как сообщает адвокат Соколова Александр Почуев, сторона защиты выступала за меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Суд отклонил ходатайство защиты.

Стоит отметить, что срок ареста историка истекал 8 января. Практика такова, что при расследовании сложных дел следствие ходатайствует о продлении меры пресечения, обычно это происходит за 2-3 дня до окончания времени ареста.

В случае с Соколовым этот период приходился на новогодние праздники. Поэтому следователи заранее обратились с ходатайством.

Судебное заседание началось в 10 утра. Но вскоре из зала всех вывели - в суд поступил сигнал о заминировании. Проверка здания заняла около двух часов. После того, как стало ясно, что опасных предметов в здании нет, заседание продолжилось.

Сам Олег Соколов на заседании не присутствовал. В данное время он проходит психиатрическую экспертизу.

Напомним, Олег Соколов, известный историк, специалист по Франции времен Наполеона, был задержан в Петербурге с женскими руками в рюкзаке. Погибшей оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки и объяснил преступление личными мотивами.