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24.12.2019 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемому в убийстве историку Соколову продлили арест до апреля

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Басманный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следователя о продлении ареста бывшему доценту СПбГУ историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Сенсации не произошло - в следственном изоляторе Соколов пробудет до 9 апреля.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек

Как сообщает адвокат Соколова Александр Почуев, сторона защиты выступала за меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Суд отклонил ходатайство защиты.

Стоит отметить, что срок ареста историка истекал 8 января. Практика такова, что при расследовании сложных дел следствие ходатайствует о продлении меры пресечения, обычно это происходит за 2-3 дня до окончания времени ареста.

В случае с Соколовым этот период приходился на новогодние праздники. Поэтому следователи заранее обратились с ходатайством.

Судебное заседание началось в 10 утра. Но вскоре из зала всех вывели - в суд поступил сигнал о заминировании. Проверка здания заняла около двух часов. После того, как стало ясно, что опасных предметов в здании нет, заседание продолжилось.

Результаты экспертизы на вменяемость Соколова будут известны до конца года

Сам Олег Соколов на заседании не присутствовал. В данное время он проходит психиатрическую экспертизу.

Напомним, Олег Соколов, известный историк, специалист по Франции времен Наполеона, был задержан в Петербурге с женскими руками в рюкзаке. Погибшей оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки и объяснил преступление личными мотивами.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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