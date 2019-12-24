В поезде из Петербурга в Крым напишут картину

В поезде, который в данный момент направляется из Петербурга в Крым, едет художница Алевтина Соснова. Девушка делает зарисовки, чтобы затем создать полноценную картину. Материал уже выбран - холст, масло, сообщает обозреватель "РГ" Мария Голубкова, которая едет в этом поезде.

Алевтина Соснова, выпускница академии имени Репина, живет в Санкт-Петербурге. Художница говорит, что в путешествие отправилась, чтобы написать картину о первом поезде в Крым.

Из Севастополя Алевтин уедет обратно уже 25 декабря. В поезде из Крыма в Петербург она продолжит работу над эскизами.

Напомним, фирменный поезд "Таврия" отправился из Московского вокзала в Петербурге 23 декабря. В пути он пробудет 40 часов, конечная точка - Севастополь. 25 декабря около двух часов ночи поезд пройдет по Крымскому мосту, где накануне было открыто железнодорожное движение.

Билеты на первый поезд в Крым разобрали буквально в считанные дни. Пассажиры любуются дорогой, знакомятся и пьют чай из подстаканников, на которых изображен Крымский мост.