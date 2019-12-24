Трамп возмутился отсрочкой отправки статей импичмента в сенат

Президент США Дональд Трамп снова выразил возмущение тем, что демократы задерживают процесс в сенате в рамках импичмента. Глава государства в этой связи предсказал скорое увольнение спикеру Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

"Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в сенате? Никакого! У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в сенате", - написал глава государства в Twitter.

Трамп отметил, что демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе сенат". Ранее он обвинял оппозицию в нарушении американской конституции затягиванием передачи обвинительного заключения в cенат.

Между тем временных ограничений рассмотрения резолюции о направлении статей обвинения в верхнюю палату не существует, поэтому демократы могут тянуть бесконечно долго, таким образом лишая Трампа возможности получить оправдание. В этом году сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - он ушел на каникулы и вернется только шестого января следующего года.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом в истории, которому объявили импичмент. Палата представителей США утвердила обвинения по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Голоса разложились практически в полном соответствии с партийными линиями: "за" голосовали только оппозиционные Белому дому демократы, а "против" высказались республиканцы.