Козак: США будут усиливать давление на "Северный поток-2"

"США будут усиливать давление на "Северный поток-2", но Европа заинтересована в защите своей энергетической безопасности. В сотрудничестве с Европой Россия найдет выход из создавшейся ситуации", сказал Козак.

Также он отметил, что российский трубопроводный газ для Европы на 30% дешевле американского СПГ.

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

После подписания документа президентом США, суда швейцарской компании Allseas, прокладывающие газопровод по дну Балтийского моря, сначала приостановили строительство, а после консультаций с юристами покинули место работ.

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысячи км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысячи км, готовность - 93,5%.