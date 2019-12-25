Козак: США будут усиливать давление на "Северный поток-2"

Новости

Анджей Сапковский с восторгом отозвался о сериале "Ведьмак" 11:48
Экс-борца Дацика арестовали за попытку переплыть эстонскую границу 11:45
Немецкие СМИ уличили НАТО в "репетиции" наступления на Россию 11:44
Система С-300 справилась с гиперзвуковыми целями в ходе эксперимента 11:44
В Хабаровске четверо мужчин похитили человека и требовали выкуп 11:39
Петербуржец, распыливший газ в окно прокуратуры, пойдет под суд 11:30
У побережья Камчатки поднимутся девятиметровые волны 11:27
Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы 11:27
В Тюменской области обвиняемую в убийстве младенца няню признали невменяемой 11:25
Ученые нашли способ тормозить рост раковых клеток с помощью водорослей 11:24
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Байките выросло до шести 11:14
Директор новосибирского планетария признан невиновным в махинациях 11:14
В Удмуртии 16-летняя девочка напала с ножом на свою бабушку 11:00
Состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ объявят 29 декабря 10:57
В Чувашии реализуют федеральный проект "Новые возможности для каждого" 10:56
Эд Ширан объявил о приостановке карьеры 10:52
Поезда в Крым могут пустить еще по семи направлениям 10:51
Роскачество получило право сертифицировать органическую продукцию 10:48
Жээнбеков: Киргизия рассчитывает на компенсацию от соседей за использование рек 10:34
Россия выделит почти 5 млн долларов на снижение детской смертности в КНДР 10:23
Загитова в составе сборной примет участие в показательных выступлениях 10:22
Первый поезд прибыл в Севастополь точно по расписанию 10:20
В Екатеринбурге аэропорт Кольцово восстановил работу после сбоя 10:16
Три человека пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 10:15
Японская компания стала использовать роботов для складирования и упаковки 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Видеотрансляция конференции "Редкие наследственные заболевания"
Видеотрансляция конференции "Редкие наследственные заболевания"
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 11:49
Рубрика: Экономика

Козак: США будут усиливать давление на "Северный поток-2"

Текст: Сергей Тихонов
Россия рассчитывает на разрешение вопроса с санкциями против "Северного потока-2", сказал вице-премьер Дмитрий Козак в интервью каналу Россия 24.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

"США будут усиливать давление на "Северный поток-2", но Европа заинтересована в защите своей энергетической безопасности. В сотрудничестве с Европой Россия найдет выход из создавшейся ситуации", сказал Козак.

Также он отметил, что российский трубопроводный газ для Европы на 30% дешевле американского СПГ.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

После подписания документа президентом США, суда швейцарской компании Allseas, прокладывающие газопровод по дну Балтийского моря, сначала приостановили строительство, а после консультаций с юристами покинули место работ.

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысячи км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысячи км, готовность - 93,5%.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции