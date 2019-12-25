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25.12.2019 13:00
Рубрика: Российский автопром

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: auto.ru Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

На портале Auto.ru появилось объявление о продаже самодельного пикапа Tesla Cybertruck на базе ВАЗ-2109. За выставленный на продажу уникальный экземпляр просят сумму в размере 666 666 рублей.

Премьера футуристического пикапа Cybertruck состоялась 22 ноября текущего года. Новую модель компании Tesla представил ее основатель - Илон Маск. Нашумевший концепт-кар выделяется одновременно простотой и угловатым дизайном экстерьера.

Фото: Lordstown Motors
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Несмотря на то, что уже 200 тысяч человек предзаказали новинку и оплатили за очередь 100 долларов, серийный выпуск Cybertruck начнётся только в 2021 году.

Относительно русского Tesla Cybertruck, то он создан энтузиастами из Подмосковья и уже успел "засветиться" на дорогах страны.

Базой для автомобиля послужил отечественный хэтчбек ВАЗ-2109. Команда из четырёх механиков построила свой проект за 8 дней и потратила 80 тысяч рублей. Кузов машины изготовлен из металлических листов, стекла выполнены из поликарбоната. Под капотом установлен стандартный 81-сильный двигатель объёмом 1,6 литра, работающий в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач.

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#Tesla