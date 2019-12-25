Сериал "Знахарь" получит продолжение

По итогам 2019 Первый остается лидером федерального телесмотрения среди всех зрителей младше 60 лет.

Первую строчку рейтинга самых популярных программ года занимает военный парад Победы на Первом канале 9 мая - его трансляция прошла с рейтингом 9,5% и долей 37,67 %. Парад снимали 53 камерами, создавая у зрителей максимально возможный эффект присутствия.

Ток-шоу "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым также лидер просмотра. В этом году "Пусть говорят" поднялось на шестую строчку в рейтинге, оставив позади своего главного конкурента Андрея Малахова, шоу которого заняло в этом году 45-ю строчку в рейтинге Mediascope "Топ-100 программ года".

"Самым популярным в этом году стал выпуск "Пусть говорят", посвященный Юлии Началовой. Это предсказуемо, ведь ее трагическая судьба никого не оставила равнодушным, а программа о ней получилась очень искренней", - сказал ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов.

В этом выпуске пиар-директор Юлии Началовой впервые сообщила публике, что причиной кончины певицы стал факт, что она просто натерла ногу. А бывший супруг Юлии Евгений Алдонин рассказал, как тяжело ему дался разговор с дочкой о смерти мамы.

"Спасибо каждому нашему зрителю. Это очень приятно, что "Пусть говорят" вновь занимает по итогам года первое место среди всех регулярно выходящих программ. Особенно ценно, что наши выпуски конкурируют по рейтингам не со схожими шоу на других каналах, а в первую очередь с высокобюджетными блокбастерами и важнейшими праздничными и спортивными мероприятиями. При этом есть существенное отличие нашего формата от разовых больших трансляций: мы выходим в эфир почти каждый день и вместе со всей страной переживаем и горестные, и радостные события. То, что миллионы зрителей каждый вечер включают "Пусть говорят" - это и есть свидетельство подлинной народной любви" - считает Борисова.

В двадцатку лучших вошли сразу три сериала Первого канала. Это "Знахарь" (7-я строчка в рейтинге "Топ-100 программ года"), "Гадалка" (14-я) и "Отчим" (15-я). Высокий рейтинг сериалов - свидетельство их качества. История талантливого нейрохирурга, потерявшего память, блестяще сыгранная Даниилом Страховым, так впечатлила зрителей, что сценаристы в срочном порядке уже приступили к написанию продолжения "Знахаря".

"По правде говоря, для меня самым важным в оценке картины было мнение автора сценария Николая Лырчикова, - отметил продюсер сериала "Отчим" Джаник Файзиев. - "Отчим" - это история его жизни, его личные воспоминания. Я очень переживал, что кино может ему не понравиться. Но он перезвонил на следующий день и сказал, что не смог выключить, пока не досмотрел. После этого я понял, есть шанс, что эта история понравится зрителям".

"Перед выходом "Гадалки" я очень волновалась, потому что тема экстрасенсов вызывает неоднозначную реакцию, - призналась исполнительница главной роли гадалки Люси Екатерина Олькина, снимавшаяся в сериале в паре с Михаилом Пореченковым. - Сейчас мы работаем над вторым сезоном. И эта работа сложнее, потому что очень хочется удивить зрителей, показать им что-то еще более тонкое и чувственное".

Традиционно в рейтинг самых популярных передач вошло музыкальное шоу Первого канала "Голос. Дети" (рейтинг 6,32 %, доля 21,14 %, 12-е место в списке). К сожалению, в этом году праздничное шоу омрачил скандал, связанный с нарушением правил голосования. Но нечестная история не отпугнула преданных фанатов от экранов. Однако благодаря случившемуся впервые в истории детского "Голоса" победителем признали не одного участника, а наградили сразу девять финалистов.

Всего в двадцатке самых популярных телепрограмм года Первый канал занимает 12 позиций.

Исследование провела компания Mediascope. В нем приняли участие жители в возрасте от четырех лет и старше, из городов России с населением от 100 тысяч зрителей за период с 1 января по 15 декабря 2019.