Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"

Американская киноакадемия опубликовала первые шорт-листы в девяти номинациях на престижную кинематографическую премию "Оскар". Кто попадет в номинации - станет известно 13 января. В списках - сразу три отечественных фильма: художественный, анимационный и документальный.

Первый - "Дылда" - в десятке. Из 91 картины отобраны 10, которые на "Оскаре" поборются за победу в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Вот эти фильмы (год производства у всех 2019-й) и страны, от которых они выдвинуты на премию. "Раскрашенная птица" (The Painted Bird) - Чехия, "Правда и справедливость" (Tde ja igus) - Эстония, "Отверженные" (Les Misérables) - Франция, "Оставшиеся" (Akik maradtak) - Венгрия, "Страна меда" (Honeyland) - Северная Македония, "Тело Христово" (Boze Cialo) - Польша, "Атлантика" (Atlantique) - Сенегал, "Паразиты" (Gisaengchung) - Южная Корея, "Боль и слава" (Dolor y gloria) - Испания.

Каковы шансы у картины Кантемира Балагова? Скажем честно, ситуация не простая. "Паразиты" - обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля в этом году. "Боль и Слава" - творение Педро Альмодовара, определенным образом подводящее итог всей кинодеятельности режиссера-классика - объемное кинопроизведение, затрагивающее вечные темы. В частности - зависимость творца от славы и стремление положить на алтарь этой зависимости всю свою боль - самое сокровенное. "Отверженные" - сейчас лента как раз идет в российском прокате - такой разговор о судьбе мигрантов и властей, на который мало кто из режиссеров до этого решался. "Атлантика" - также отмеченная на Каннском кинофестивале и других киносмотрах - дебютная лента, снятая женщиной-режиссером афроамериканского происхождения. В свете современных тенденций в кинематографе - может оказаться в выигрышном положении. Но напомним, что "Дылду", которая, по мнению некоторых профессионалов, совершенно случайно не попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля, но зато оказалась во второй по значимости его программе "Особый взгляд", где получила награду за режиссуру и приз ФИПРЕССИ, отмечали как раз за уникальный и неповторимый киноязык. И в этом плане весьма вероятно, что профессиональные кинематографисты отберут ее в номинацию, а, возможно, и дальше.

Напомним, за последние годы в номинацию на "Оскар" - тогда она называлась "Лучший фильм на иностранном языке" а теперь переименована в "Лучший международный художественный фильм" - попадали российские фильмы Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и "Левиафан". Но в итоге награду получили не они.

Далее - мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" (He Can"t Live without Cosmos) - в коротком списке претендентов на номинацию "Лучший короткометражный анимационный фильм". В него также отобраны 10 лучших фильмов, но из 90-х. В шорт-лист этой номинации попали анимационные ленты: "Дочь" ("Daughter"), "Волосы любви" ("Hair Love"), "Вне трасс" ("Hors Piste"), "Китбулль" ("Kitbull"), "Незабываемый" ("Memorable"), "Помни мои мысли" ("Mind My Mind"), "Физика скорби" ("The Physics of Sorrow"), "Сестра" ("Sister") и "Дядя Томас: учет дней" ("Uncle Thomas: Accounting for the Days").

Напомним, что российский мультипликатор Александр Петров в 2000 году был удостоен "Оскара" за мультфильм "Старик и море". У фильма Бронзита очень неплохие шансы - вполне возможно, он продолжит традиции, но не будем забегать вперед. Кстати, предыдущий фильм Бронзита "Мы не можем жить без космоса" - в 2016 году также был номинирован на "Оскар"

Третий - фильм Виктора Косаковского "Акварель" - в коротком списке претендентов на награду "Лучший документальный фильм". В этой категории из 152 картин отобраны 15. Лента Косаковского выдвинута на "Оскар" не от России. Но он - известный наш режиссер, чье творчество не в первый раз дает повод для гордости за страну и за Косаковского лично. Фильм "Акварель" - новаторский - снят в формате 96 кадров в секунду. Многие кинотеатры даже не готовы демонстрировать кино таким образом. Но даже в привычном формате видно, насколько грандиозна документальная лента Косаковского, в каждом кадре которой - различные состояния воды. Косаковский, кстати, снимал фильм с определенным риском для жизни - находясь в посреди штормов и ураганов, например. Первым работу режиссера смог оценить Венецианский кинофестиваль - в прошлом году именно там состоялась премьера "Акварели".

Таким образом, наша страна представлена на "Оскаре" сразу в трех жанрах, что очень важно. Все три фильма - высокого уровня. И что бы ни говорили о сегодняшнем нашем кино - пока есть такие подвижники, как Роднянский с Балаговым, Бронзит и Косаковский - оно живо. Список имен можно продолжить, но сегодня - день этих людей. Осталось дождаться 13 января, когда объявят список номинантов, а затем - 9 февраля - именно тогда состоится вручение "Оскара", и изо всех сил желать нашим творцам удачи.

Прямая речь

Александр Роднянский, продюсер:

"Шорт-лист "Оскара" в этом году - событие для российского кино, пожалуй, беспрецедентное - еще два фильма с российским участием попали в шорт-лист - анимационный короткометражный Константина Бронзита и документальный фильм Виктора Косаковского! Безумно рад за коллег и поздравляю их! Но прежде всего рад за молодого автора Кантемира Балагова и его не менее молодых соавторов - оператора Ксению Середу, актрис Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину, сыгравших в "Дылде" свои дебютные роли. И, конечно, за всех, кто работал над фильмом. Но не будем торопиться, шорт-лист - это промежуточный этап, и предстоит сложная борьба за то, чтобы оказаться в финальной пятерке номинантов. Конкуренция в нашей категории очень сильная: среди фильмов, отобранных в десятку, и лауреаты Каннского фестиваля, и других важнейших кинофестивалей - в Венеции, Сандэнсе и Теллурайде. Будет непросто".

В каких номинациях опубликованы шорт-листы

Лучший документальный фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

Лучший международный фильм

Лучший грим и прически

Лучший саундтрек

Лучшая песня

Лучший короткометражный анимационный фильм

Лучший игровой короткометражный фильм

Лучшие визуальные эффекты