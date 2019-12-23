Какие фильмы и сериалы выбирали россияне в 2019 году

Новости

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 15:34
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 15:27
Более трети россиян пользуются средствами для обхода блокировок 15:21
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года 15:19
Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину 15:19
Новый профстандарт для преподавателей вузов может появиться в течение полугода 15:18
В Петербурге будет новый уполномоченный по правам ребенка 15:16
СК сообщил о двух полицейских, пострадавших при стрельбе в Саратове 14:54
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: стала известна цена кроссовера Seltos 14:52
На сбившего рабочих в Новой Москве тракториста завели уголовное дело 14:48
Постпред: Американские санкции не остановят "Северный поток -2" 14:47
Hubble заснял "летающую тарелку" в созвездии Mensa 14:45
В Москве пройдет IV Всероссийский форум профессионалов сферы PR 14:36
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17 14:32
В Прикамье девять человек пострадали в ДТП с автобусом 14:31
СМИ: Следственный комитет проводит обыски в ФТС 14:30
Оружие "ледяного человека" Этци признали древнейшим в мире 14:30
Власти Москвы увеличат компенсации за снос гаражей 14:21
Около 950 работ вошли в собрание Третьяковской галереи в 2019 году 14:21
Совфед одобрил допуск иностранных пилотов на экспериментальные самолеты 14:16
Первым серийным электропикапом будет Lordstown Endurance, а не Tesla 14:14
В Китае начали испытывать ударный беспилотный катер 14:14
В Костроме открылся бесплатный кинотеатр 14:09
Судьи, отдавшие победу Кудряшову, дисквалифицированы на полтора года 14:04
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 декабря
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
23.12.2019 15:00
Рубрика: Культура

Какие фильмы и сериалы выбирали россияне в 2019 году

Текст: Сусанна Альперина

Аналитики крупнейшей киноплатформы "КиноПоиск" составили рейтинг фильмов, сериалов и персон, которых зрители выше других оценили в этом году. При выборе победителей учитывались рейтинг и количество оценок картин, вышедших в период с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019-го.

Фото: youtube.com/ Sony Pictures Entertainment
Видео: каким был 2019 киногод

Фильмом года стала "Зеленая книга" Питера Фаррелли. Его рейтинг на "КиноПоиске" - 8,3. Среди главных зарубежных картин года также - "Джокер" (рейтинг - 8,1) и лидер российского проката - "Мстители: Финал" (рейтинг - 7,6). Все эти фильмы собрали больше 100 тысяч оценок на "КиноПоиске".

Российский фильм 2019 года - "Балканский рубеж" Андрея Волгина (рейтинг 7,2). Также в тройке лидеров - "Текст" Клима Шипенко (рейтинг - 7,09) и "Завод" Юрия Быкова (рейтинг - 7,1).

Анимационный фильм года - "Человек-паук: Через вселенные" с рейтингом 7,9. "Игра престолов" стала главным сериалом года (9,0) - напомним, что в 2019 был показан финал саги. Однако, зрители оценили и сериал, первый сезон которого только появился в 2019 году. В этой категории лидер - "Чернобыль" от HBO (8,9).

Топ знаменитостей сформирован на основе рейтинга фильмов, в которых они участвовали, а также количества поставленных "сердечек" на страницах персон на "КиноПоиске".

Режиссер года - Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде"). Самыми популярными зарубежными актерами стали Хоакин Феникс ("Джокер") и Бри Ларсон ("Капитан Марвел").

Самые популярные российские актеры - Александр Петров и Кристина Асмус (оба - за работу в фильме "Текст"). Кстати, Александр Петров возглавляет рейтинг главных отечественных актеров третий год подряд.

"Зеленая книга" стала не только фильмом года "КиноПоиска", но и одной из самых популярных картин на КиноПоиск HD. Помимо оскароносной картины, среди самых просматриваемых фильмов в подписке онлайн-кинотеатра - "Мстители: Война бесконечности" (2018), "Тайна печати дракона", "Богемская рапсодия" (2018), "Сторож" и "Дылда". А самыми популярными сериалами года на КиноПоиск HD стали "Рик и Морти", "Чудотворцы", "Крайний космос", "Бесстыжие" и снова… "Игра престолов".

Культура Кино и ТВ Итоги 2019 года Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17
Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни