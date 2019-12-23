Какие фильмы и сериалы выбирали россияне в 2019 году

Аналитики крупнейшей киноплатформы "КиноПоиск" составили рейтинг фильмов, сериалов и персон, которых зрители выше других оценили в этом году. При выборе победителей учитывались рейтинг и количество оценок картин, вышедших в период с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019-го.

Фильмом года стала "Зеленая книга" Питера Фаррелли. Его рейтинг на "КиноПоиске" - 8,3. Среди главных зарубежных картин года также - "Джокер" (рейтинг - 8,1) и лидер российского проката - "Мстители: Финал" (рейтинг - 7,6). Все эти фильмы собрали больше 100 тысяч оценок на "КиноПоиске".

Российский фильм 2019 года - "Балканский рубеж" Андрея Волгина (рейтинг 7,2). Также в тройке лидеров - "Текст" Клима Шипенко (рейтинг - 7,09) и "Завод" Юрия Быкова (рейтинг - 7,1).

Анимационный фильм года - "Человек-паук: Через вселенные" с рейтингом 7,9. "Игра престолов" стала главным сериалом года (9,0) - напомним, что в 2019 был показан финал саги. Однако, зрители оценили и сериал, первый сезон которого только появился в 2019 году. В этой категории лидер - "Чернобыль" от HBO (8,9).

Топ знаменитостей сформирован на основе рейтинга фильмов, в которых они участвовали, а также количества поставленных "сердечек" на страницах персон на "КиноПоиске".

Режиссер года - Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде"). Самыми популярными зарубежными актерами стали Хоакин Феникс ("Джокер") и Бри Ларсон ("Капитан Марвел").

Самые популярные российские актеры - Александр Петров и Кристина Асмус (оба - за работу в фильме "Текст"). Кстати, Александр Петров возглавляет рейтинг главных отечественных актеров третий год подряд.

"Зеленая книга" стала не только фильмом года "КиноПоиска", но и одной из самых популярных картин на КиноПоиск HD. Помимо оскароносной картины, среди самых просматриваемых фильмов в подписке онлайн-кинотеатра - "Мстители: Война бесконечности" (2018), "Тайна печати дракона", "Богемская рапсодия" (2018), "Сторож" и "Дылда". А самыми популярными сериалами года на КиноПоиск HD стали "Рик и Морти", "Чудотворцы", "Крайний космос", "Бесстыжие" и снова… "Игра престолов".