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"ВКонтакте" запустила удобную функцию для платежей. Как ей пользоваться

Текст:   Антон Благовещенский
25.12.2019,  
16:58
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователям "ВКонтакте" стало доступно новое "фирменное" приложение, позволяющее разделить счет в кафе или ресторане с друзьями - или в каких-то других ситуациях, когда нужно заплатить вскладчину.

Приложение доступно по адресу vk.cc/godutch, оно работает как в десктопной версии соцсети, так и в мобильном приложении. Чтобы разделить счет на всех, одному из пользователей достаточно указать сумму и добавить участников сбора.

Для каждого друга нужно указать сумму, которую он должен внести в общий котел за обед или ужин. Участники получат запрос на отправку средств и смогут перечислить деньги с любой банковской карты.

Напомним, что "ВКонтакте" по результатам недавних исследований стала самой популярной соцсетью среди российских школьников.

Разделить счет можно не только в заведении, но и при совместной поездке на такси, покупке общего подарка. В приложении также реализованы удобные функции, позволяющие распределить сумму на всех без сложных расчетов.

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