Многодетный отец из "дома ужасов" под Гатчиной признал часть обвинений

Следователи предъявили обвинение Андрею Бовту, многодетному отцу из коттеджа под Гатчиной, где нашли целый схрон оружия. Бовту вменяют незаконное хранение оружие и изнасилование одной из дочерей, свою вину мужчина признает частично, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области.

В частности Бовт признал обвинения в хранении оружия, но опроверг причастность к насильственным действиям сексуального характера в отношении своего ребенка.

О семействе Бовт вся страна узнала в середине декабря, когда в коттедж в деревне Химози ворвались сотрудники правоохранительных органов. Они проверяли информацию о сексуальном насилии 46-летнего отца над 13-летней дочерью. Увиденное в коттедже повергло в шок даже опытных силовиков, а журналисты прозвали коттедж "домом ужасов".

Сам дом изнутри был похож на что-то среднее между бункером или тюремной камерой. Шестеро несовершеннолетних и двое взрослых детей Бовта спали на нарах, ходили по гнилым доскам вместо пола. Их контакты с внешним миром были ограничены. У детей не было документов, они не ходили в школу, не посещали педиатра.

Сейчас быт этой семьи пристально изучают не только следователи, но и сотрудники администрации Гатчинского района и специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области. До сих пор вопросов в этой истории больше, чем ответов. В частности, неизвестно, зачем Бовту нужны были автоматы, пистолеты и гранаты, использовались ли они и на какие деньги он их покупал.

В данное время Андрей Бовт находится под арестом.