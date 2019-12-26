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26.12.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Многодетный отец из "дома ужасов" под Гатчиной признал часть обвинений

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следователи предъявили обвинение Андрею Бовту, многодетному отцу из коттеджа под Гатчиной, где нашли целый схрон оружия. Бовту вменяют незаконное хранение оружие и изнасилование одной из дочерей, свою вину мужчина признает частично, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области.

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В частности Бовт признал обвинения в хранении оружия, но опроверг причастность к насильственным действиям сексуального характера в отношении своего ребенка.

О семействе Бовт вся страна узнала в середине декабря, когда в коттедж в деревне Химози ворвались сотрудники правоохранительных органов. Они проверяли информацию о сексуальном насилии 46-летнего отца над 13-летней дочерью. Увиденное в коттедже повергло в шок даже опытных силовиков, а журналисты прозвали коттедж "домом ужасов".

Сам дом изнутри был похож на что-то среднее между бункером или тюремной камерой. Шестеро несовершеннолетних и двое взрослых детей Бовта спали на нарах, ходили по гнилым доскам вместо пола. Их контакты с внешним миром были ограничены. У детей не было документов, они не ходили в школу, не посещали педиатра.

Сейчас быт этой семьи пристально изучают не только следователи, но и сотрудники администрации Гатчинского района и специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области. До сих пор вопросов в этой истории больше, чем ответов. В частности, неизвестно, зачем Бовту нужны были автоматы, пистолеты и гранаты, использовались ли они и на какие деньги он их покупал.

В данное время Андрей Бовт находится под арестом.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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