Многодетного отца из "дома ужасов" под Гатчиной арестовали на два месяца

Андрей Бовт, подозреваемый в сексуальном насилии над дочерью, не считает себя виновным.



"Меня сознательно хотят опорочить, чтобы я не выполнял служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом" pic.twitter.com/LlSD9R3CUd — inRussia (@inRussia_) December 18, 2019

Как сообщили "РГ" в Гатчинском городском суде, сам мужчина не признает предъявленных ему обвинений. Тем не менее, суд согласился с аргументами следствия, и ближайшие два месяца многодетный отец проведет под арестом.

Информация о том, что в деревне Химози под Гатчиной живет очень странная семья, вскрылась накануне. В полицию обратилась мать восьмерых детей. Она сообщила стражам порядка, что ее муж регулярно насилует дочь, сейчас девочке 13 лет. Пострадавшая уже дала показания. Они потянули на две статьи - отца подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В коттедже при обысках сотрудники полиции неожиданно обнаружили целый арсенал: автоматы, пулеметы, пистолеты, гранаты. Уже доподлинно известно: все оружие боевое.

Никаких документов на арсенал у главы семейства не было. И ему вменяют незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ. Зачем мужчине нужно было столько оружия, сейчас выясняется. Следователям он заявил, что для самообороны.

Это не единственные вопросы, которые возникли у следователей. В частности, пока нельзя точно сказать, на что жила семья и на какие деньги приобреталось оружие. Установлено, однако, что коттедж, где жила семья, обвиняемому не принадлежал. Несколько лет назад супруги начали там жить с разрешения общего знакомого. И именно в коттедже родились большинство их детей. Сам дом не был достроен, внутри имелась только черновая отделка, дети спали на нарах, вместо постельного белья у них было какое-то грязное тряпье. На полу вместо плитки или линолеума лежали полусгнившие доски. А внешне комнаты напоминали что-то среднее между бункерами и тюремными камерами. После того, как Следственный комитет России опубликовал видео из коттеджа, пользователи соцсетей назвали это здание "домом ужасов".

Как там жилось детям, сейчас выясняют следователи. Известно, что дети не ходили в школу, не наблюдались у врачей, их контакты с внешним миром жестко контролировались отцом. Сейчас шестеро несовершеннолетних детей находятся в больнице. Их состояние здоровья не вызывает опасений.