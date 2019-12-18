Многодетного отца из "дома ужасов" под Гатчиной арестовали на два месяца

Новости

В России установится европейская зима 15:30
18 декабря стало самым теплым днем в Москве с 1956 года 15:27
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 15:26
В Подмосковье открыт памятник Митрофану Неделину 15:24
В Волгограде 31 декабря объявлен нерабочим днем 15:18
Опубликовано видео из колонии, где вскрыли ячейку заключенных-террористов 15:14
Принят закон о безопасном детском отдыхе 15:07
Фото: Дед Мороз и Йоулупукки встретились на российско-финской границе 15:07
В Тамбове завели дело по факту гибели вице-губернатора 15:03
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря 15:01
В России появился новый кроссовер ценой до 1,5 млн рублей 15:01
В Лапландии открылся полностью ледяной отель 14:56
В Крыму посоветовали Киеву дать особый статус Флориде 14:50
На Сахалине семья назвала дочку в честь острова 14:49
В Крыму задержали судебных приставов-взяточников 14:43
Продажи Lada в Европе вновь упали 14:40
В московском метро пассажир погиб, упав с платформы 14:35
МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи 14:35
Кот с протезами стал звездой Instagram 14:28
В Новом Уренгое впервые прооперировали ребенка с ранением сердца 14:26
В Мурманской области построят новый мост через реку Колу 14:21
Британец обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки на пляже 14:17
Московских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по программированию 14:17
В Кремле сообщили формат встречи Путина и Лукашенко 14:06
Медики назвали пять профессиональных болезней водителей 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Многодетного отца из "дома ужасов" под Гатчиной арестовали на два месяца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Гатчинский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения 46-летнему жителю. Мужчину подозревают в изнасиловании собственной дочери и незаконном обороте оружия.

Как сообщили "РГ" в Гатчинском городском суде, сам мужчина не признает предъявленных ему обвинений. Тем не менее, суд согласился с аргументами следствия, и ближайшие два месяца многодетный отец проведет под арестом.

Информация о том, что в деревне Химози под Гатчиной живет очень странная семья, вскрылась накануне. В полицию обратилась мать восьмерых детей. Она сообщила стражам порядка, что ее муж регулярно насилует дочь, сейчас девочке 13 лет. Пострадавшая уже дала показания. Они потянули на две статьи - отца подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В коттедже при обысках сотрудники полиции неожиданно обнаружили целый арсенал: автоматы, пулеметы, пистолеты, гранаты. Уже доподлинно известно: все оружие боевое.

Фото: СК РФ
В Омске поместят в интернат мальчика, которого ставили коленями на гречку

Никаких документов на арсенал у главы семейства не было. И ему вменяют незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ. Зачем мужчине нужно было столько оружия, сейчас выясняется. Следователям он заявил, что для самообороны.

Это не единственные вопросы, которые возникли у следователей. В частности, пока нельзя точно сказать, на что жила семья и на какие деньги приобреталось оружие. Установлено, однако, что коттедж, где жила семья, обвиняемому не принадлежал. Несколько лет назад супруги начали там жить с разрешения общего знакомого. И именно в коттедже родились большинство их детей. Сам дом не был достроен, внутри имелась только черновая отделка, дети спали на нарах, вместо постельного белья у них было какое-то грязное тряпье. На полу вместо плитки или линолеума лежали полусгнившие доски. А внешне комнаты напоминали что-то среднее между бункерами и тюремными камерами. После того, как Следственный комитет России опубликовал видео из коттеджа, пользователи соцсетей назвали это здание "домом ужасов".

Как там жилось детям, сейчас выясняют следователи. Известно, что дети не ходили в школу, не наблюдались у врачей, их контакты с внешним миром жестко контролировались отцом. Сейчас шестеро несовершеннолетних детей находятся в больнице. Их состояние здоровья не вызывает опасений.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область РГ-Видео

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с космическим телескопом стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту