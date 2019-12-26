Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2020 году завершит масштабный проект по созданию в России единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, рассказал журналистам глава ФТС Владимир Булавин.

Центры электронного декларирования предназначены для удаленного пропуска товаров через границу. Сам товар размещается на складах пограничных зон России, а весь обмен информацией с таможенной службой идет в электронном виде. "Это принципиальный момент: мы разделили таможенное оформление и фактический контроль, разорвали личный контакт между нашим выпускающим инспектором и декларантом, - отметил Булавин. - Таможенного оформления на постах фактического контроля остаться не должно".

Сегодня почти на все экспортные товары оформляются электронные декларации. Это касается и тех грузов, которые перевозятся по международным транспортным коридорам. "Конечно, есть отдельные виды товаров, оформление которых нельзя убрать с таможенных постов. Например, лес. Это объемы, которые нужно обязательно замерять. Но мы сделаем так, что даже в таких случаях весь процесс будет интегрирован в систему электронных таможен и центров электронного декларирования", - подчеркнул Булавин.

Реформа будет способствовать ускорению внешнеторгового оборота, перенаправлению транспортных потоков из крупных городов, позволит производить декларирование без привязки к постам и месту нахождения товара.

В России уже действуют 12 из 16 запланированных электронных центров декларирования. В 2020 году будут созданы электронные площадки на Дальнем Востоке, на юге России, на Северо-Западе и в Центральном регионе. "Еще в 2018 году у нас было свыше 670 мест таможенного оформления. Причем практически все они размещались на площадях, принадлежащих бизнесу. После завершения реформы декларирование будет сосредоточено в 16 центрах. Таким количеством гораздо проще управлять, и они будут размещаться в государственных зданиях", - уточнил глава таможенной службы.

В центрах электронного декларирования оформляется 67% подаваемых деклараций. За 11 месяцев 2019 года 2,4 миллиона деклараций зарегистрированы в автоматическом режиме, выпущено около 600 тысяч. По словам Булавина, весь процесс в среднем занимает не более 5 минут.