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27.12.2019 01:43
Рубрика: Власть

МИД выразил готовность ответить на санкции против "Северного потока-2"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила в том, что Россия непременно ответит на санкции США против участников проекта по строительству газопровода "Северный поток-2". По ее словам, это будет также, как и всегда, когда Москва отвечала на другие ограничительные меры.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Дипломат также выразила сожаление в связи с неконструктивной позицией американских партнеров, передает РИА Новости. Захарова напомнила, что американские санкции против строительства трубопровода идут вразрез со свободной конкуренцией и противоречат всем нормам международного права.

"Подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял", - резюмировала Захарова. Между тем она не стала уточнять, как будут выглядеть ответные меры российской стороны.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил о том, что Россия рассматривает возможность введения персональных санкций против американских конгрессменов, которые причастны к приостановке строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, ответ "может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию".

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы. Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить работу. Одна из фирм, швейцарская Allseas, уже приостановила строительство.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции Россия и США

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