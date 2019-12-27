В Челябинске начались тестовые испытания свердловского трамвая

В Челябинске для тестовых испытаний вышел на линию новый трамвай Уральского завода транспортного машиностроения модели 71-415. Он начал возить пассажиров на маршруте №16 "Улица Чичерина - завод им. Колющенко", сообщили "РГ" в управлении горэлектротранспорта.

Минувшей осенью с подобной миссией, для тестовых испытаний, в Челябинск прибыл трехсекционный вагон 71-633 Усть-Катавского вагоностроительного завода, но быстро сломался и надолго "пришвартовался" в трамвайном депо, а впоследствии был отправлен производителю. Тогда мы высказали мнение, что логичным было бы попробовать в практической эксплуатации и продукцию другого уральского производителя трамваев - Уралтрансмаша, чтобы вагоны предприятий-конкурентов соревновались не на маркетинговых и информационных полях, а в реальных условиях - на городских улицах. Отвечая на запрос "РГ", екатеринбургская компания выразила готовность предоставить Челябинску опытный образец трамвая для испытаний. Но с инициативой выступила сама, предложив модель, готовую к серийному производству.

Гендиректор АО "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров и коммерческий директор Алексей Серков в челябинском трамвайном депо №2 представили низкопольный вагон 71-415 вице-губернатору Сергею Шалю, первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта области Александру Филиппову. Сергей Шаль отметил, что регион заинтересован в покупке современных транспортных средств, поэтому принял предложение Уралтрансмаша испытать его модель в тестовом режиме. По результатам эксплуатации будут сделаны выводы о возможном приобретении трамваев.

Соседи предоставили для обкатки односекционный вагон, рассчитанный на 179 пассажиров (усть-катавские вагоностроители привозили трехсекционный трамвай вместимостью 320 человек). Менее габаритный транспорт, пояснили на заводе, может ходить с меньшими интервалами, тогда как для заполнения увеличенного вагона потребуются более длинные "пробеги".

Екатеринбургский трамвай также планируют эксплуатировать в течение месяца, сопоставлять его возможности с инфраструктурой областного центра. Усть-катавские вагоностроители после неудачи на рельсах проинформировали, что их новый вагон требует улучшенного путевого хозяйства и контактной сети по сравнению с прежними моделями. Свердловчане же подчеркивают: для их трамвая не требуется реконструкция остановочных комплексов, путей и депо, он вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов.

Низкопольная модель 71-415, сообщили на Уралтрансмаше, не является прямым наследником нашумевшего в свое время футуристического концепта R1, который за космический дизайн окрестили "айфоном на рельсах". Вместе с тем трамвай унаследовал от предшественника, так и не пошедшего в серию, некоторые технические решения, среди которых системы навигации, видеоконтроля и другие. Стоимость вагона базовой комплектации в пределах 37 миллионов рублей, но все зависит от конкретного технического задания, заметил источник на заводе.

Ставки производителей трамваев в гонке за лидерство в Челябинске велики. Губернатор области Алексей Текслер на годовой пресс-конференции подчеркнул, что при покупке трамваев и развитии инфраструктуры область рассчитывает на более чем два миллиарда рублей федеральных денег, будет осуществлять финансирование также из региональной казны.