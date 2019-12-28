Президент Австрии получил приглашение на парад Победы в Москве

Президента Австрии Александера Ван дер Беллена позвали поучаствовать в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдет в Москве девятого мая 2020 года. Приглашение главе государства передало российское посольство в Вене.

Как заявил диппредставитель России Дмитрий Любинский, 75-летие Победы будет во многом определять работу консульства в будущем году. В канцелярии президента Австрии заверили, что своевременно объявят о возможном участии президента, передает ТАСС.

Приглашения на Парад Победы также были направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю КНДР Ким Чен Ыну, лидерам стран ОДКБ, СНГ и ШОС, главам европейских государств. Впервые на подобное мероприятие был приглашен турецкий лидер. Президент Сербии Александр Вучич уже сообщил о своем решении приехать в Россию на праздник. Он отметил, что присутствовать на Дне Победы в Москве - огромная честь для сербского народа.