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Рубрика: В мире

Байден объяснил нежелание выступать в сенате по делу об импичменте Трампа

Джо Байден. Фото: AP Photo/Chris Carlson Джо Байден. Фото: AP Photo/Chris Carlson
Джо Байден. Фото: AP Photo/Chris Carlson

Кандидат в президенты США Джо Байден объяснил свое нежелание давать показания в рамках импичмента президента Дональда Трампа тем, что у республиканцев нет на это законных оснований. Об этом он написал в своем Twitter.

Фото: AP
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По словам Байдена, он не собирается делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для его показаний. "Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - цитирует РИА Новости бывшего вице-президента США. Байден также отметил, что повестки должны направлять не ему, а в Белый дом, чтобы там объяснили ситуацию с Украиной.

Президент США Дональд Трамп стал третьим президентом, которому объявили импичмент. Поводом стал июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

Палата представителей США утвердила обвинения по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать хозяина Белого дома. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела.

На неделе появилась информация о том, что демократы могут предъявить Трампу новые обвинения. Противники президента надеются выявить новые обстоятельства возможных злоупотреблений президента, заслушав показания экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана.

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