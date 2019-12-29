В России отреагировали на вызов посла РФ в МИД Польши

В России раскритиковали решение Варшавы вызвать российского посла Сергея Андреева в МИД Польши. Это произошло после того, как президент Владимир Путин назвал главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей".

Так, депутата Вячеслава Никонова возмутила попытка Варшавы защитить отъявленного антисемита. По его словам, если бы Москва вызывала в МИД польского посла за каждую антироссийскую выходку в Польше, то ему пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади. Никонов считает, что подобной реакцией польские власти "пробивают дно", пишет РИА Новости.

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу основана на фактах. Как бы ни возмущались в Польше, но грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно. Он также убежден, что вызов российского посла в МИД ничего в этом отношении не изменит.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что слова Владимира Путина задели Варшаву за живое. Польша не хочет признавать этой части своей истории, и изображают ее безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако, отметил Пушков, история этой страны говорит совсем о другом.

Напомним, на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России назвал "сволочью" и "свиньей антисемитской" посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.