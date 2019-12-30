Помпео и Эспер обсудят с Трампом атаки ВВС США в Ираке

Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в резиденцию президента Дональда Трампа, чтобы проинформировать его об ударах по объектам группировки "Хезболла" в Ираке и Сирии, а также обсудить с главой государства дальнейшие действия. Их сопровождает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии в ответ на атаки по иракским базам. В Пентагоне отметили, что эти действия ВВС США должны снизить возможности группировки проводить атаки в будущем против сил коалиции. США также обвиняют Иран в финансировании "Хезболлы", пишет РИА Новости.

Помпео сообщил журналистам Белого дома, что США будут противостоять Ирану в его попытках поставить под угрозу жизни американцев. Эспер отметил, что атаки объектов "Хезболлы" были успешными, а США готовы и дальше предпринимать действия в целях самообороны и сдерживания военизированных формирований или Ирана. Эспер также рассказал, что удары по трем объектам на западе Ирака и двум на востоке Сирии нанесли истребители-бомбардировщики F-15.

Напомним, не менее 25 шиитских бойцов погибли в воскресенье при атаке ВВС США на базу иракской группировки "Катаиб Хезболла" в городе Эль-Каим, расположенном на границе с Сирией. Еще 38 ополченцев получили ранения различной степени тяжести. Заместитель командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухендис предупредил США, что этот налет не останется безнаказанным. "Американские силы в Ираке ждет суровый ответ", - подчеркнул он.

Президент Ирака Бархам Салех назвал действия ВВС США нарушением национального суверенитета, а исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди призвал провести экстренное совещание иракского руководства.