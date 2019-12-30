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Рубрика: В мире

Помпео и Эспер обсудят с Трампом атаки ВВС США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в резиденцию президента Дональда Трампа, чтобы проинформировать его об ударах по объектам группировки "Хезболла" в Ираке и Сирии, а также обсудить с главой государства дальнейшие действия. Их сопровождает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии в ответ на атаки по иракским базам. В Пентагоне отметили, что эти действия ВВС США должны снизить возможности группировки проводить атаки в будущем против сил коалиции. США также обвиняют Иран в финансировании "Хезболлы", пишет РИА Новости.

Помпео сообщил журналистам Белого дома, что США будут противостоять Ирану в его попытках поставить под угрозу жизни американцев. Эспер отметил, что атаки объектов "Хезболлы" были успешными, а США готовы и дальше предпринимать действия в целях самообороны и сдерживания военизированных формирований или Ирана. Эспер также рассказал, что удары по трем объектам на западе Ирака и двум на востоке Сирии нанесли истребители-бомбардировщики F-15.

Напомним, не менее 25 шиитских бойцов погибли в воскресенье при атаке ВВС США на базу иракской группировки "Катаиб Хезболла" в городе Эль-Каим, расположенном на границе с Сирией. Еще 38 ополченцев получили ранения различной степени тяжести. Заместитель командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухендис предупредил США, что этот налет не останется безнаказанным. "Американские силы в Ираке ждет суровый ответ", - подчеркнул он.

Президент Ирака Бархам Салех назвал действия ВВС США нарушением национального суверенитета, а исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди призвал провести экстренное совещание иракского руководства.

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