Представлены впервые: главные новинки оружия и военной техники 2019 года

Уходящий 2019 год запомнится большим количеством различных новинок, впервые представленных отечественной оборонной промышленностью. Мы напомним о некоторых из них.

С-70 "Охотник"

В самом начале года впервые были обнародованы фотографии российского разведывательно-ударного БПЛА С-70 "Охотник". Реактивная машина, чья взлетная масса составляет примерно 20 тонн, тогда начинала подготовку к своему первому полету.

Знаменательное событие в истории нашей авиации состоялось в августе на одном их испытательных аэродромов. В настоящее время программа по созданию тяжелого беспилотника успешно развивается. В испытаниях активно принимает участие перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57.

САО "Магнолия"

120-мм самоходное артиллерийское орудие "Магнолия" также дебютировало в уходящем году. Оно создано на шасси двухзвенного гусеничного транспортера семейства "Витязь". Машина предназначена для действий в условиях Крайнего Севера и на труднопроходимых участках местности.

САО способна уничтожать различные цели на расстоянии до 8 500 метров. Скорострельность может доходить до 10 выстрелов в минуту. Боекомплект -80 снарядов. Экипаж - 4 человека.

2С43 "Мальва"

"Мальва" относится к классу колесных самоходок. Пока в Сети засветились только ее рисунок и фотографии макетов. Она создана на платформе четырехосного автомобиля БАЗ.

Предполагается, что на ней использовано артиллерийское орудие, являющееся модификацией установленного на 2С19 "Мста-С". Однако достоверных данных пока нет. Не исключено, что в 2020 году будут обнародованы уже не только официальные тактико-технические характеристики, но и реальные изображения этой интересной боевой машины.

Минные заградители "Клещ-Г"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" широкой общественности впервые представили комплект новейших минных заградителей.

Самый тяжелый представитель семейства выполнен с использованием узлов танков Т-72 и Т-90. Средняя машина изготовлена на основе бронированного автомобиля "Астейс", а легкая версия - на базе "Тайфуна - ВДВ".

Машины оснащены самым совершенным оборудованием, которое позволяет осуществлять высокоэффективную установку мин нового поколения.

Бронеавтомобиль "Атлет"

"Атлет" стал дальнейшим развитием широко известных и хорошо зарекомендовавших себя многолетней службой в войсках бронеавтомобилей "Тигр". По сравнению со своим предшественником новичок серьезно прибавил в защищенности, в том числе в способности противостоять минам и фугасам.

До 9 000 кг возрос его боевой вес. Он получил возможность перевозить 8 военнослужащих. Мощность двигателя -240 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 120 км/ч.

ЗРПК "Панцирь-СМ"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" ранее демонстрировался лишь на закрытых показах. В 2019-м на форуме "Армия" его впервые показали открыто.

От ставших уже привычными ранних версий ЗРПК он отличается новым прицельным оборудованием и более совершенными ракетами, число которых увеличено до 12 штук. Комплекс смонтирован на более мощном автомобиле К-53958 "Торнадо".

Самонаводящийся "Сокол-В"

В уходящем году стало известно о создании в России управляемой ракеты "Сокол-В" - оружия, которое позволит совершить настоящий технологический прорыв, так как при его разработке предусмотрен принцип "выстрелил -забыл".

Предполагается, что этими самонаводящимися боеприпасами будут комплектовать не только перспективные Т-14 на платформе "Армата", но и модернизированные Т-72Б3, Т-80БВМ, а также Т-90М.

Новый вариант комплекса активной защиты "Арена-М"

Фото: История Оружия / youtube.com

На российских танках, возможно, уже очень скоро появятся комплексы активной защиты. И речь идет не только о бронетехнике нового поколения, но и о уже находящихся в войсках образцах, например Т-72Б3. Именно на нем сейчас испытывается прошедший серьезный апгрейд вариант КАЗ "Арена-М".

Планируется, что в результате внедрения противоракетной защиты наши машины смогут эффективно противостоять самым современным высокоточным боеприпасам вероятных противников.