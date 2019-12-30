Проект московского Музея Победы будет представлен в Новополоцке

Карандашные портреты фронтовиков в бою и на привале, созданные военными художниками движения имени Грекова в годы Великой Отечественной войны, откроют в наступающем году в центре белорусской нефтехимии - Новополоцке - масштабную экспозицию из фондов московского Музея Победы на Поклонной горе.

Уникальный проект "Фронтовой портрет. Судьба солдата", уточнил директор местного Музея истории и культуры Владимир Беляев, будет открыт для посетителей с 24 января. На вернисаже будут представлены карандашные портреты фронтовиков. Часть из них уже вызвала большой резонанс на одноименной выставке в российской столице. А еще десять работ, на которых изображены уроженцы республики, хранились в фондах московского музея и ранее широкой публике не были представлены. "Для нас это огромная честь и очень знаменательное событие, ведь все эти работы будут выставляться в Беларуси впервые", - подчеркнул хранитель музея.

Исторический проект посвящен 75-летию Великой Победы. Выставка будет открыта для зрителей до середины февраля, уточнил он. А в апреле экспозиция будет расширена серией агитплакатов времен войны "Окна сатиры".

Кроме того, дополнят экспозицию собранные российскими и местными поисковиками архивные данные о белорусах, изображенных на рисунках, их боевом пути, наградах и послевоенной жизни. Известно, что среди них были фронтовые разведчики, военные врачи, герои партизанского движения. Кстати, есть среди них и уроженец Дисны ефрейтор Максим Исакович Кункис, который после окончания войны жил в Новополоцке. На открытии выставки его сыну будет передана копия фронтового портрета отца.

Реализация этих патриотических проектов, отмечает агентство БЕЛТА, стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве, которое новополоцкий Музей истории и культуры и Музей Победы Москвы подписали в конце ноября уходящего года.