Subaru объявила о повышении цен в России

Вслед за другими автопроизводителями о повышении цен с нового года объявила Subaru.

"Поскольку все автомобили, продаваемые на территории РФ, производятся и поставляются из Японии, в связи с чем проходят все процедуры таможенного оформления на общих основаниях, рост цен на автомобили, произведенные в 2020 году, составит от 3 до 6% в зависимости от модели и комплектации", - говорится в сообщении компании.

Сейчас цены на седан Subaru Legacy без учета скидок по программам trade-in начинаются от 2 279 000 рублей, стоимость кроссоверов Subaru XV - от 1 819 000 рублей, Subaru Forester - от 2 069 000 рублей, универсала повышенной проходимости Subaru Outback - от 2 719 000 рублей, спортседанов Subaru WRX и WRX STI - от 2 699 000 и 3 799 900 рублей соответственно.

Решение об увеличении ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года правительство РФ приняло в конце ноября. Рост составит 46,1% для машин с объемом двигателя до одного литра и 145% для авто с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от одного до двух литров (самый массовый сегмент в стране) повысится на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн вырастет на 18,6%.

После этого об увеличении стоимости автомобилей с нового года заявили многие автопроизводители. Уже известно, что BMW подорожают на 2%, кроссоверы Chery - в среднем на 5%, Jaguar Land Rover - на 1,5-2,5%, Volvo - на 30 000-100 000 рублей. О пересмотре ценников сообщили и другие компании.

Ранее Subaru рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году.