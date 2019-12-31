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Появилась информация о планах на новые фильмы про Гарри Поттера

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    31.12.2019, 17:30
Текст:   Юлия Авакова

Портал We Got This Covered снова переполошил своих читателей, ряд СМИ (в том числе российских) а также всех, кто остается неравнодушен к судьбе главного детища Дж. К. Роулинг, сообщив о планах студии Warner Bros. снять продолжение серии фильмов о Гарри Поттере.

Фото: youtube.com/ Megogo Distribution
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Похожая информация - только про сериал-приквел - появилась в июле уходящего года на том же ресурсе, однако сама Роулинг с презрением развеяла слухи, назвав их спекуляциями.

Тогда предполагалось, что главными действующими лицами нового сериала станут так называемые "мародеры": отец Гарри Поттера Джеймс, а также его школьные друзья - Сириус Блэк, Ремус Люпин и Питер Петтигрю. Теперь же, по словам тайного инсайдера, речь идет о том, что события нового произведения (скорее всего, полнометражной картины) развернутся спустя двадцать лет после произошедшего в последней книге и будут как-то связаны с жизнью хорошо известных героев. С привлечением к работе большей части оригинального актерского состава.

We Got This Covered оговаривается, что планы начнут приводиться в исполнение только после завершения эпопеи с франшизой о "Фантастических тварях". В фильме, предположительно, найдется место усилиям дочери Волдеморта по воскрешению своего отца (что пересекается с сюжетом пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя").

В свою очередь, эта картина может стать спусковым механизмом для разработки сериала - а в нем главным героем станет Альбус Северус, один из детей Гарри, также хорошо знакомый многим по вышеназванной пьесе. Кинокомпания также якобы видит большой потенциал в развитии сюжетной линии с молодым Альбусом Дамблдором. Анонимный источник также уведомил, что сценарий будет написан самой Роулинг, а режиссером, благодаря ее настоятельным просьбам, станет Дэвид Йейтс, на счету которого четыре экранизации трех последних книг о Гарри Поттере и упорная работа над всеми пятью анонсированными частями "Фантастических тварей".

Но, повторимя, это пока все не точно. Ждем опровержения или подтверждения.

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