Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за Ирака

Напряженная ситуация вокруг американского посольства в Багдаде заставила госсекретаря США Майкла Помпео отменить визит в несколько стран бывшего СССР, а также на Кипр.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - приводит ТАСС заявление пресс-службы госдепа.

Там добавили, что турне будет перенесено на другой срок, даты которого будут объявлены позднее. Ранее Помпео планировал посетить 5 стран в период с 3 по 7 января.

Напомним, в столице Ирака начались беспорядки, которые переросли в штурм американского посольства. Это стало ответом на авиаудары США, нацеленные на поддерживаемую Ираком группировку, в результате которых погибли, по меньшей мере, 25 человек.