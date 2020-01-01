Новости

Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона" 00:15
Семь человек ранены в первый день года в баре Западной Вирджинии 01.01.2020
Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за Ирака 01.01.2020
В Петербурге автомобиль сбил группу пешеходов 01.01.2020
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу 01.01.2020
Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации 01.01.2020
Рассекречен роскошный кроссовер Genesis 01.01.2020
Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве 01.01.2020
Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии 01.01.2020
Путин утвердил изменения в структуре и штате службы судебных приставов 01.01.2020
Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант 01.01.2020
В Волгоградской области два человека погибли в ДТП 01.01.2020
АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 01.01.2020
В Москве пропавшая в новогоднюю ночь девочка найдена живой 01.01.2020
Жертвами беспорядков в мексиканской тюрьме стали 16 человек 01.01.2020
Американке, которую не стали оперировать в США, оплатили лечение на Кубани 01.01.2020
Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для "сотен друзей" 01.01.2020
Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера" 01.01.2020
Под Екатеринбургом полицейские застрелили дебошира с монтировкой 01.01.2020
Видео: в Китае велосипедист попал под грузовик и выжил 01.01.2020
Редкие виды обезьян погибли в результате пожара в немецком зоопарке 01.01.2020
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии 01.01.2020
В Сочи накануне Рождества пройдет парусная регата 01.01.2020
В Индокитае под слоем лавы найден кратер от огромного метеорита 01.01.2020
В 2019 году рост населения США оказался самым низким за последние 100 лет 01.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
01.01.2020 23:20
Рубрика: В мире

Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за Ирака

Напряженная ситуация вокруг американского посольства в Багдаде заставила госсекретаря США Майкла Помпео отменить визит в несколько стран бывшего СССР, а также на Кипр.

Фото: Desmond Cassell/REUTERS
Иракские ополченцы начали покидать периметр посольства США в Багдаде

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - приводит ТАСС заявление пресс-службы госдепа.

Там добавили, что турне будет перенесено на другой срок, даты которого будут объявлены позднее. Ранее Помпео планировал посетить 5 стран в период с 3 по 7 января.

Напомним, в столице Ирака начались беспорядки, которые переросли в штурм американского посольства. Это стало ответом на авиаудары США, нацеленные на поддерживаемую Ираком группировку, в результате которых погибли, по меньшей мере, 25 человек.

В мире Ближний Восток Ирак В мире США

Главное сегодня

Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу
Иран выразил протест в связи с "милитаристскими заявлениями" США
Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите