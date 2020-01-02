В Ингушетии арестован напавший на пост ДПС мужчина

Участник нападения на полицейских в Магасе арестован. Он находится в больничной палате под вооруженной охраной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Источник также рассказал о том, что злоумышленник уже пришел в себя и описал подготовку к нападению на полицейских и обстоятельства случившегося.

"Дело передано в Главное следственное управление СК РФ по СКФО, расследовать его будут они", - уточнил собеседник агентства.

Ранее стали известны некоторые подробности нападения на полицейских, в результате которого погиб сотрудник правоохранительных органов. Так, выяснилось, что один из нападавших работал охранником в Центре культурного развития. Кроме того, злоумышленники передвигались на служебном автомобиле. Власти республики поручили проверить весь служебный транспорт в регионе и выявить возможных соучастников нападения. Кроме того, будут проверены все ЧОПы, в том числе и те, которые занимаются охраной школ и больниц.

Напомним, нападение на пост ДПС в Магасе произошло 31 декабря. Двое преступников въехали на пост в автомобиле, после чего вышли из авто и напали на полицейских с ножами. В результате пострадали трое правоохранителей. Один инспектор ГИБДД погиб. Один из нападавших был ликвидирован на месте, второй был ранен и отправлен в больницу. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.