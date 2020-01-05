Николай Семин о финале МЧМ: С канадцами будет настоящая бойня

Бывший защитник московских "Спартака" и ЦСКА, член клуба Вячеслава Фетисова, участник молодежного чемпионата мира 1993 года Николай Семин рассказал, за счет чего сборная России в финале МЧМ-2020 сможет переиграть канадцев.

В интервью "РГ" Семин также поделился впечатлением от игры "Кленовых листьев" и отметил работу тренерского штаба российской команды в полуфинальном матче против Швеции.

Николай, перед полуфиналом многие специалисты считали шведов явными фаворитами, отмечали их игру в большинстве. За счет чего команде Валерия Брагина все же удалось добиться победы?

Николай Семин: Отмечу в первую очередь работу тренерского штаба. Против шведов раскрылись игроки, которые до этого на турнире находились в тени. Весь турнир они не были на виду, а тут тренеры дали им возможность проявить себя и угадали. Считаю, что вовремя заменили вратаря. Было заметно, что защитники стали нервничать и этот ход себя оправдал. Не скажу, что Аскаров провалил матч, просто в этот день он не смог выручить в нужный момент. Хотя он парень молодой и верю, что в будущем еще проявит себя. Уверен, что если бы наш вратарь сумел бы спасти в нескольких моментах, то шведов бы мы "закатали" в основное время.

Какие ожидания от финала?

Николай Семин: Сегодня с канадцами будет настоящая бойня. Они очень мотивированы взять реванш за поражение 0:6. Сразу же полетят вперед. Вчера они именно так и "раскатали" финнов уже в начале встречи. Причем ничего выдающегося они не делали - в своем стиле забрасывали шайбу в чужую зону и там разбирались с соперником. Если наши будут играть как против шведов, то шансы на победу будут большие. Тем более, что канадцы играли позже и времени на отдых у них все же было поменьше. Как раз на этом и можно будет сыграть. Очень надеюсь на наших ребят, в команде много действительно хороших игроков. Главное быть готовым к тому, что со стартового вбрасывания канадцы ринутся атаковать. Финны "проспали" начало и в итоге проиграли. Нам нельзя повторять ошибок финнов.

На протяжении турнира одна из проблем у российской сборной - удаления, которые соперник может реализовать. Как бывший защитник, что можете посоветовать?

Николай Семин: Удаляться нельзя. Канадцы большие мастера провокаций, и ребятам не нужно поддаваться на эти трюки. И тут тоже многое будет зависеть от тренеров. Они должны донести до ребят, что правила лучше не нарушать в тех моментах, когда этого не требуется. Лучше даже откатиться назад, чем нестись навстречу и получать за это совсем ненужные удаления. Большинство у канадцев сильное, игроки умеют бросать, мешать вратарю, добивать шайбу. Поэтому от ненужных толчков в спину и подобных фолов лучше отказаться. И особенно четко сыграть в начале встречи, не подарить сопернику большинство.

Кого выделите в составе нашей команды?

Николай Семин: Мне нравится, что у нас в матчах "выстреливают" разные игроки. По составу сборная России сильная команда, где несколько звеньев равны по силе. Но тренеры сумели добиться того, что забивают не только те, кого считают лидерами. И Валерий Брагин обладает чутьем, коего нужно немного придержать, кому дать побольше времени.

Какой прогноз на финал?

Николай Семин: Верю в победу наших ребят. Понятно, что просто не будет и соперник тоже горит желанием победить, но я верю в наших ребят. Главное сыграть внимательно. Надо выйти и выдать все. И хорошо, если надежно сыграет вратарь. От его действий тоже будет зависеть очень многое.

Вы же играли под руководством Валерия Брагина в "Спартаке". Понимаете за что его называют "камбэкычем"?

Николай Семин: Да, еще в "Спартаке" он так мотивировал игроков, что мы не раз вытаскивали матчи, спустить в которых было практически невозможно. В том, чтобы вдохновить игроков, он мастер. Вот и вчера я читал, что он перед матчем общался с Морозовым и тот в овертайме забросил решающую шайбу.