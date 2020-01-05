Skoda рассказала о новиках для России в 2020 году

Компания Skoda рассказала "Российской газете" о том, какие новинки ждут россиян в 2020 году.

"В первом квартале запланирован старт продаж долгожданного кроссовера Karoq, а также старт продаж нового Rapid. А в четвертом квартале мы ожидаем новую Skoda Octavia", - отметили в пресс-службе чешской марки.

Российская премьера Skoda Karoq состоялась в конце прошлого года. Сначала кроссовер будет продаваться только с турбированным мотором 1,4 л (150 л.с.), новой 8-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. Цена - 1 515 000 рублей.

Позже в продажу поступят версии с двигателем 1,6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1,4 TSI с полным приводом и "роботом" DSG.

Новый Rapid, который был специально разработан для России, также дебютировал вместе с Karoq. Моторная гамма лифтбека при смене поколений не претерпела изменений. Rapid предложат с 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с. (МКП и "автомат"), а также со 125-сильным 1.4 TSI (DSG-7). Цена - от 829 000 рублей.

Надо отметить, что чешский "бюджетник" практически не подорожал.

Прежняя стоимость модели - от 797 000 рублей, но базовая комплектация Rapid теперь стала богаче.

Например, появился кондиционер, за который раньше приходилось доплачивать 36 300 рублей.

Что касается Octavia, то мировая премьера бестселлера марки состоялась в ноябре прошлого года. Модель теперь напоминает флагманский Superb. Исчезла двухъярусная оптика, которая не нравилась почти всем.

В салоне появилась цифровая приборная панель, большой 10-дюймовый центральный экран мультимедиасистемы,трехзонный климат-контроль, массажные сиденья, переключатель вместо рычага АКП.

В России, скорее всего, автомобиль будет предлагаться со старыми двигателями 1.6 MPI и 1.4 TSI. По поводу мотора 1.8 TSI пока противоречивая информация. Возможно, что у нас его и не будет. Цены, естественно, объявят ближе к старту продаж.