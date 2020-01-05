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05.01.2020 07:31
Рубрика: Спорт

Тренер сборной Канады: Поражение от России стало хорошим уроком

Текст: Максим Домчев
Главный тренер молодежной сборной Канады Дейл Хантер накануне финального матча против команды России признался, что его команда сделала правильные выводы из разгромного поражения на групповой стадии от команды Валерия Брагина.
Главный тренер молодежной сборной Канады Дейл Хантер. Фото: AP Photo/Wilfredo Lee, File Главный тренер молодежной сборной Канады Дейл Хантер. Фото: AP Photo/Wilfredo Lee, File
Главный тренер молодежной сборной Канады Дейл Хантер. Фото: AP Photo/Wilfredo Lee, File

В воскресенье в финальном матче молодежного чемпионата мира встретятся команды России и Канады. Канадцы еще не забыли о разгроме, который им учинила сборная России на групповом турнире - 6:0. По словам тренерского штаба и игроков, они сделали все нужные выводы и готовы в решающем матче взять реванш.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
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Главный тренер сборной Канады Дейл Хантер признался, что встреча в финале именно этих команд станет украшением турнира. "Нет ничего лучше матчей между сборными России и Канады. Помню, как смотрел матчи в школе", - приводит слова Хантера ТАСС.

Канадцы не забыли о поражении на групповом турнире и сделали после той встречи все необходимые выводы, уверен наставник канадской команды. "Это стало для нас уроком, с тех пор мы стали лучше играть в обороне", - заявил Хантер.

"Впереди всего одна игра. На кону золотая медаль. И победитель этого матча заберет все", - заявил наставник канадцев TSN.

Нападающий Джозеф Велено отдал должное будущему сопернику по финалу. "Против России нам нужно показать свою лучшую игру. Они играют очень-очень хорошо. Мы разберем их игру по видео и будем готовиться к финалу", - цитирует форварда Sport24.

Его партнер Тилан Делландреа настроен на реванш. "В финале мы постараемся одержать победу над Россией, это будет еще одна игра на высоких скоростях. Они разгромили нас на групповом этапе, нам надо взять реванш", - заявил он.

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