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07.01.2020 02:46
Рубрика: В мире

Boeing возместит American Airlines убытки от простоя лайнеров 737 MAX

Американская корпорация Boeing и компания American Airlines (второй крупнейший авиаперевозчик США) договорились о возмещении убытков, связанных с приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Детали соглашения пока не разглашаются, но в СМИ просочилась информация, что перевозчик ждет более 30 миллионов долларов.

Фото: REUTERS
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Напомним, после двух крупных авиакатастроф, произошедших в 2018-2019 годах, авиакомпании приняли решение не летать на лайнерах 737 MAX. Некорректная работа одной из систем самолета привела к весьма печальным последствиям - сначала в море у индонезийского острова Ява упал самолет Lion Air, а спустя всего несколько месяцев - в Эфиопии разбился лайнер Ethiopian Air. Погибли 346 человек.

Компания American Airlines отложила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.

В мире США Экономика Транспорт Авиатранспорт Крушение Boeing в Эфиопии

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