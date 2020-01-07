Британская кинопремия BAFTA объявила своих номинантов

Впрочем, в расклад фаворитов они не внесли особой новизны. В группе претендентов на статус "Лучшего фильма" доминирует американское кино с "Ирландцем" Мартина Скорсезе и "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино (по десять номинаций), а также "Джокер" Тодда Филлипса с рекордными одиннадцатью. Девять номинаций у британского военного эпоса Сэма Мендеса "1917", включая все главные - "Лучший фильм". "Лучший британский фильм", "Лучший режиссер". Присутствует в этой группе фаворитов и южнокорейская картина "Паразиты" Пон Джун-хо.

В шестерке номинантов на звание "Лучшего британского фильма" фигурируют, кроме "1917", "Рокетмен" Декстера Флетчера, "Два Папы" Фернанду Мейреллиша, "Извините, мы вас не застали" ветерана британского кино Кена Лоуча, "Наживка" - полнометражный дебют Марка Дженкина и "Для Самы" режиссеров Ваада Аль-Катиба и Эдварда Уоттса.

За звание лучшего режиссера состязаются Сэм Мендес ("1917"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде") и Пон Джун-хо ("Паразиты"). За лучший оригинальный сценарий номинированы фильмы "Достать ножи", "Брачная история", "Однажды в… Голливуде", "Паразиты" и "Образование"; за лучшую адаптацию - "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины" и "Два Папы".

Среди фильмов на иностранных языках, выдвинутых на премию, - "Паразиты" Пон Джун-хо (Южная Корея), "Боль и слава" Педро Альмодовара (Испания), "Прощание" Лулу Ванг (Китай), "Портрет девушки в огне" Селин Сьямма (Франция) и вышеупомянутая документальная драма о женских судьбах на войне "Для Самы".

В пятерке номинантов в документальных киножанрах - "Американская фабрика", "Аполлон-11", "Диего Марадона", "Большой хак" (о хакерах) и все та же женская драма "Для Самы".

За лучшую женскую роль номинированы актрисы Джесси Бакли ("Дикая роза"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал") и Рене Зеллвегер ("Джуди"). За роль второго плана номинированы Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины") и, сразу в двух фильмах, Марго Робби ("Скандал" и "Однажды в… Голливуде"). Лучшие актеры главных ролей - Леонардо ДиКаприо ("Однажды в… Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Тарон Эджертон ("Рокетмен"), Хоакин Феникс ("Джокер") и Джонатан Прайс ("Два Папы"). Актеры в ролях второго плана - Том Хэнкс в китайско-американском фильме "Прекрасный день по соседству", Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец") и Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде").

Среди номинированных на премию BAFTA анимаций "Холодное сердце-2", "История игрушек-4", "Клаус", и "Барашек Шон: Фермагеддон".

Этот выбор BAFTA уже подвергся публичным атакам с самых разных румбов. Феминистки возмущены тем, что среди лучших режиссеров не оказалось ни одного в юбке. Ревнители политкорректности обратили внимание на то, что среди номинантов в основном белые кинематографисты и почти нет цветных. И все дружно бранят BAFTA за отсутствие должного разнообразия: британская премия практически дословно повторяет выбор "Золотого глобуса".

Это говорит только о том, что выбор нынче как никогда скуден, и в репертуаре года совсем нет картин, по отношению к которым сходились бы в восторгах решительно все. Любая из номинированных картин уже удостоилась в прессе и в соцсетях прямо противоположных оценок - от "шедевр" до "провал".