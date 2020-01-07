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Рубрика: В мире

Генсек НАТО: Вашингтон убил Сулеймани без одобрения НАТО

Текст: Диана Ковалева

Вашингтон принимал решение об операции против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он отметил, что страны альянса озабочены действиями Тегерана в регионе.

Фото: REUTERS
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"Это национальное решение США, оно не принималось ни НАТО, ни американской коалицией (по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России) в Ираке и Сирии - прим. "РГ"). Но все страны альянса озабочены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе", - заявил Столтенберг в ходе брифинга по итогам внеочередного заседания Североатлантического совета по Ирану. На заседании несколько чиновников из Пентагона и госдепа провели брифинг для послов стран НАТО и рассказали о причинах, которые заставили Вашингтон ликвидировать Сулеймани. Как отметил генсек, эта информация была "высоко" оценена.

В ночь на 3 января недалеко от аэропорта Багдада американцы атаковали колонну, в результате чего погиб иранский генерал Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне убитых назвали причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране, в свою очередь, пообещали США отомстить за смерть своих военных.

В мире США В мире Ближний Восток Иран В мире Ближний Восток Ирак Международные организации НАТО Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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