Лукашенко поздравил верующих с Рождеством Христовым

"Традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии", говорится в поздравлении 7 января православных верующих Беларуси с Рождеством Христовым президента республики.

Величие праздника, по словам Александра Лукашенко, которые цитирует его пресс-служба, согревает сердца "особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества".

Это необычное время, отмечается в поздравлении, напоминает каждому про истинную ценность семьи, уважение к старшим, милосердие и сострадание. Миллионы христиан в эти торжественные дни совершают добрые дела, не оставляют без заботы и внимания нуждающихся.

Глава государства пожелал от всей души гражданам страны крепкого здоровья, оптимизма, благополучия. "Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью", - говорится в приветственном адресе.

Праздник Рождества Александр Лукашенко встречал в в храме в честь иконы Божией Матери "Державная" на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, где его приветствовали воспитанники воскресной школы монастыря. Дети преподнесли президенту букет цветов, а белорусский руководитель вручил им подарки: книги о православных праздниках и сладости. А затем Лукашенко по традиции зажег рождественскую свечу.