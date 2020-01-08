Косачев: Появился шанс разорвать круг взаимного насилия между Ираном и США

Что ж, иранский ракетный обстрел двух американских баз в Ираке оказался не менее филигранным, чем точечный удар по кортежу генерала Сулеймани в Багдаде. 11-12 ракет из пятнадцати "достигли цели", а жертв и разрушений вроде нет. Даже Трамп считает, что "все хорошо".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: "тем самым пропорциональный ответ завершен".
Появился шанс разорвать на этом этапе замкнутый круг взаимного насилия и увести ситуацию в политическую плоскость. Этот шанс нельзя упустить. Какие бы планы мести ни вынашивали в своих головах американские и иранские радикалы.
Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.