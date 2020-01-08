Косачев: Появился шанс разорвать круг взаимного насилия между Ираном и США

Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: "тем самым пропорциональный ответ завершен".

Появился шанс разорвать на этом этапе замкнутый круг взаимного насилия и увести ситуацию в политическую плоскость. Этот шанс нельзя упустить. Какие бы планы мести ни вынашивали в своих головах американские и иранские радикалы.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.