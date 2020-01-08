"Международные авиалинии Украины" приостановили выполнение рейсов в Тегеран

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановили выполнение рейсов в Иран на неопределенный срок в связи с крушением своего самолета после вылета из международного аэропорта Тегерана. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее МИД Украины подтвердил гибель всех 177 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту авиалайнера МАУ, который 8 января потерпел катастрофу в районе города Паранда спустя две минуты после взлета.

Напомним, что, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, в самолете Boeing-737, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, были 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Украинское информагентство УНИАН в свою очередь сообщает о том, что на борту лайнера находились 15 украинцев: 13 членов экипажа и двое пассажиров. Остальными пассажирами на борту самолета были иностранцы: граждане Ирана - 71, граждане Канады - 73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6 человек.