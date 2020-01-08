Посольство РФ: Граждан России на борту разбившегося в Иране самолета не было

Граждан России на борту потерпевшего катастрофу под Тегераном украинского лайнера не было. Об этом сообщило посольство РФ Иране.

"По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера Boeing-737 авиакомпании МАУ российских граждан не было", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Российские дипломаты принесли "глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии".

Как сообщалось ранее, иранские спасатели нашли один из двух "черных ящиков" украинского лайнера Boeing-737.

По данным властей Ирана, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В свою очередь, по информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, в самолете, выполнявшем рейс по маршруту Тегеран-Киев, находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной катастрофы стало возгорание двигателя.