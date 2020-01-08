Улучшилось состояние гимнастки, упавшей с высоты в цирке Владивостока

В состоянии артистки, упавшей с высоты во время представления в цирке Владивостока, наметилась положительная динамика, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя городской клинической больницы №2.

Напомним, девушка упала на арену с пятиметровой высоты во время своего выступления на воздушно-гимнастическом снаряде 29 декабря прошлого года и была госпитализирована.

В больнице пострадавшей провели две операции и до недавнего времени ее состояние оставалось стабильно тяжелым.

Как сообщалось ранее, падение произошло из-за ошибки артистки, не воспользовавшейся вовремя страховочной петлей.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю после инцидента начало проверку по факту падения гимнастки.