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08.01.2020 07:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Улучшилось состояние гимнастки, упавшей с высоты в цирке Владивостока

Текст: Евгения Шерешевская

В состоянии артистки, упавшей с высоты во время представления в цирке Владивостока, наметилась положительная динамика, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя городской клинической больницы №2.

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Напомним, девушка упала на арену с пятиметровой высоты во время своего выступления на воздушно-гимнастическом снаряде 29 декабря прошлого года и была госпитализирована.

В больнице пострадавшей провели две операции и до недавнего времени ее состояние оставалось стабильно тяжелым.

Как сообщалось ранее, падение произошло из-за ошибки артистки, не воспользовавшейся вовремя страховочной петлей.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю после инцидента начало проверку по факту падения гимнастки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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