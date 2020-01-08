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Рубрика: В мире

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина

Официальный аккаунт пресс-службы президента Сирии Башара Асада в Twitter заблокирован после публикации сообщений о визите Владимира Путина.

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Отмечается, что блокировка было произведена без объяснения причин.

"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.

Президент РФ посетил Сирию во вторник. Он встретился с Асадом, а также лично поблагодарил российских и сирийских военных, исполняющих свой долг. Кроме того, Путин посетил в Сирии мечеть и православную церковь. После чего отправился в Турцию, где примет участие в запуске "Турецкого потока".

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