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09.01.2020 06:55
Рубрика: В мире

Экс-глава Nissan назвал причину побега Карлоса Гона

Бывший главный исполнительный директор японского автомобильного производителя Nissan Хирото Саикава выразил мнение, что Карлос Гон сбежал из Японии из-за опасности грозящего ему тюремного заключения. Он также отрицает тот факт, что руководство Nissan вытеснило Гона из-за его идеи сияния бизнеса с французским концерном Renault.

Фото: Junko Kimura/Getty Images
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

"Я считаю, что он сбежал из-за боязни, что в отношении него будет вынесен обвинительный приговор", - цитирует Саикаву NHK. Гон ранее обвинял экс-главу Nissan в организации сговора против него.

Напомним, что японская прокуратура арестовала Карлоса Гона 19 ноября 2018 года по подозрению в неполном декларировании своих доходов. Позже его отпустили под подписку о невыезде под залог в размере 14 миллионов долларов, но затем его снова арестовали по подозрению в присвоении пяти миллионов долларов. В итоге Гона отпустили под домашний арест, под которым он содержался вплоть до 29 декабря, когда таинственным образом сбежал из Японии и обосновался в Бейруте. Ранее сам Гон заявил, что скрывается от "несправедливости и политического преследования" в Ливане.

В мире Восточная Азия Япония Экономика Бизнес Крупные компании Компании Автомобилестроение Зарубежный автопром Renault

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