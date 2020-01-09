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09.01.2020 06:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ДФО выпущенные на волю косатки подались на юг, белухи - на север

Текст: Ольга Журман

Выпущенные в Охотское море из "китовой тюрьмы" косатки и белухи мигрируют в разные стороны, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Пути движения мониторят по установленным на млекопитающих спутниковым меткам, правда многие животные их оторвали. Но оставшиеся датчики свидетельствуют о появлении нового маршрута из района Шантарских остров Хабаровского края к южным широтам.

Фото: Пресс-служба ВНИРО
Последний выпуск белух из "китовой тюрьмы" показали на видео

Одна косатка уже прошла 1800 километров и сейчас находится южнее японского острова Хоккайдо. Другая подошла к побережью острова Парамушир Курильской гряды.

Белухи, выпущенные в Сахалинском заливе, с уходом охотников-косаток движутся к местам их традиционного скопления зимой, в район Шантар. А те, которых отпустили у берегов Приморья, разошлись по акватории побережья. Их видели в порту Находки и даже в районе острова Русский.

Как отмечается в сообщении, важно, что представители зубатых китов самостоятельно охотятся, не идут на контакт с людьми и не попрошайничают.

Справка "РГ"

В бухте Средней в Приморском крае с лета 2018 года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в страны АТР. Законность отлова и условия их содержания вызвали массу претензий. Возбуждены уголовные и административные дела. В июне 2019 года начался поэтапный выпуск косаток и белух. 10 ноября освобождена последняя партия млекопитающих.

Эта история вызвала общественный резонанс, и активисты создали петицию о запрете вылова китов для дельфинариев. Ее подписали более 100 тысяч человек.

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