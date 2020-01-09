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09.01.2020 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе обжаловали приговор осужденным за изнасилование экс-полицейским

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Прокуратура Башкирии обжаловала приговор, вынесенный трем экс-полицейским, которых суд признал виновными в изнасиловании дознавательницы.

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Как сообщила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова, в суде прокурор просил назначить осужденным наказание от восьми до девяти лет лишения свободы, а также лишить их специальных званий. Однако суд назначил экс-полицейским от шести до семи лет лишения свободы и обязал выплатить три миллиона рублей потерпевшей, званий не лишил. Такой приговор прокуратура РБ считает мягким.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 30 октября 2018 года. Суд установил, что экс-начальники ОМВД по Уфимскому району и ОМВД по Кармаскалинскому району, а также экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. По результатам служебной проверки все фигуранты уголовного дела, включая потерпевшую, были уволены из органов внутренних дел по причине распития спиртных напитков на рабочем месте. Осужденные своей вины не признали.

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