Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп - бизнесмен, а не воин. Этим и объясняется его нежелание начинать полномасштабную военную операцию на Ближнем Востоке в ответ на атаку Ирана. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев.

"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике.

По мнению Соловьева, у нынешнего американского лидера заготовлен определенный сценарий для урегулирования возникающих конфликтов. "Бряцание оружием, психологическое давление" - эти приемы не новы и их активно использует глава Белого дома.

В среду утром политик обратился к нации с обращением, в ходе которого сначала напомнил американцам о "больших, мощных, точных, смертоносных и быстрых ракетах", имеющихся в распоряжении Вашингтона ", а затем, неожиданно, объявил о введении новых санкций в отношении Тегерана.

Напомним, ночью 8 января на среду Иран нанес ракетный удар по двум американским объектам в Ираке. В частности, обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля.