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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главарь тамбовской ОПГ попал в больницу

Текст: Антон Валагин

Бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), отбывающий срок за создание так называемой тамбовской ОПГ, а также обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, переведен в тюремную больницу под Кировом.

- Барсуков - в лечебно-исправительном учреждении № 12 УФСИН РФ по Кировской области. Решение о переводе в больницу обусловлено тем, что он Барсуков - инвалид первой группы, - сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Константин Кузьминых. В декабре лидера ОПГ перевели из петербургского СИЗО "Кресты" в кировскую колонию.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В "Крестах" Владимир Барсуков отбывает 24-летний срок за целый букет преступлений, приговоры по которым вынесены в 2009-2019 годах: рейдерские захваты магазинов в Санкт-Петербурге, покушение на жизнь совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, вымогательство в особо крупном размере, организация преступного сообщества. В 2019 году лидеру "тамбовских" предъявлено обвинение в организации убийства депутата Государственной думы РФ Галины Старовойтовой, застреленной в Петербурге в 1998 году. По версии следствия, Барсуков является заказчиком убийства, сам обвиняемый не признал себя виновным.

В брянской колонии отбывает 20-летний срок еще один организатор убийства депутата, Юрий Лямин, осужденный в 2005 году. Вместе с ним судили и непосредственного киллера Виталия Акишина - тот получил 23,5 года. В августе 2015 года вынесен приговор экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко - за соучастие в убийстве Старовойтовой он получил 17 лет колонии строгого режима. Как сообщалось, именно он дал показания на Барсукова, заключив сделку со следствием.

Несмотря на название, "тамбовская" ОПГ появилась и действовала в Санкт-Петербурге в 1990 - начале 2000 годов. Создатель банды Владимир Барсуков родом из Тамбовской области, первый состав группировки он набрал из спортсменов-земляков.

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