В Красноярском крае снят режим ЧС, введенный после разрушения дамбы

Режим ЧС районного уровня, введенный на территории поселка Щетинкино Куракинского района Красноярского края после прорыва и обрушения дамбы на золотодобывающем прииске в октябре прошлого года, снят.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.

"Режим ЧС отменен, поскольку угрозы для населения прилегающих населенных пунктов нет", - заявил Цыкалов.

Напомним, 19 октября 2019 года на реке Сейба в районе поселка Щетинкино прорвало дамбу, закрывающую технологический водоем золотодобывающей артели "Сисим". Селевой поток снес два общежития, где жили старатели, и несколько бытовых построек. Погибли 17 человек, трое пропали без вести, еще 23 получили травмы различной степени тяжести.

Поисково-спасательные мероприятия, начатые в тот же день, продолжались до 15 ноября. В них приняли участие более 300 человек: профессиональные спасатели, полицейские, водолазы и волонтеры.

Как позже установили сотрудник СК РФ, была разрушена не одна дамба, а каскад из пяти сооружений, которые были возведены незаконно. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого задержали директора золотодобывающей артели.