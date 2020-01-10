Новости

Жители Союзного государства увидят первое лунное затмение в 2020 году 11:19
Четвертый сезон "Фарго" обзавелся трейлером и датой премьеры 11:17
Крещенских морозов в Москве не будет 11:14
В Красноярском крае ищут женщину по подозрению в убийстве младенца 11:09
Новые Logan и Sandero получат дверные ручки под естественный хват 11:09
В России могут ввести новые льготы для владельцев электромобилей 11:07
Где можно в России увидеть первое лунное затмение 2020 года 11:02
В Тюмени главу турагентства задержали за обман клиентов на 4 млн рублей 11:01
В Башкирии после ограничения продажи алкоголя снизилось количество ЧП 10:48
В крупном пожаре на парковке заподозрили электромобиль 10:38
Спасатели вылетели к месту экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае 10:34
Цеповяза этапируют из омской колонии в Ростовскую область 10:32
Пропавшую в Пятигорске школьницу нашли в другом городе 10:29
Корпорация Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX 10:22
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за приступа у пассажира 10:21
Александрова вышла в финал турнира WTA в Шэньчжэне 10:12
На Дону закрыли цех по производству алкоголя на основе воды из бассейна 10:09
На Камчатке с судна пропали два моряка 10:06
В Тюмени выходили 600-граммового младенца с тяжелой патологией 10:05
В Иране отреагировали на заявление Канады о поражении Boeing ракетой 10:04
Бой Бетербиева против китайского боксера может пройти в Москве 10:03
В Ухте при пожаре на НПЗ повреждены 9 емкостей-колонн 10:01
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае 09:43
В Красноярском крае снят режим ЧС, введенный после разрушения дамбы 09:42
Уралец в праздники не смог улететь в Доминикану из-за долгов 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
10.01.2020 10:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Цеповяза этапируют из омской колонии в Ростовскую область

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Вячеслав Цеповяз (в центре) со своими подельниками из банды "цапков" на суде в Краснодаре. Фото: Владимир Аносов/РГ Вячеслав Цеповяз (в центре) со своими подельниками из банды "цапков" на суде в Краснодаре. Фото: Владимир Аносов/РГ
Вячеслав Цеповяз (в центре) со своими подельниками из банды "цапков" на суде в Краснодаре. Фото: Владимир Аносов/РГ

Один из главарей банды Цапков Вячеслав Цеповяз будет этапирован из колонии в Омске в Ростовскую область для участия в следственных и процессуальных действиях по новым уголовным делам, в том числе по статье 163 УК РФ "Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц".

В СИЗО №1 по Ростовской области Вячеслав Цеповяз, как сообщает ТАСС, проведет один месяц.

Обвиняемый в убийстве историк Соколов переведен в СИЗО

По словам адвоката потерпевших Генриха Хачатурова, перевод осужденного в распоряжение донских следователей стал возможен после завершения расследования дела в отношении сотрудников колонии ИК-3 в Амурской области. Там отбывал наказание Цеповяз, который организовал на зоне роскошные "пиры" с крабами, красной икрой и шашлыками.

Напомним, что Вячеслав Цеповяз входил в руководящий состав банды "цапков", и в 2013 году был осужден. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. Глава преступной группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления судебного решения в силу.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область СФО Омская область Омск ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Иране отреагировали на заявление Канады о поражении Boeing ракетой
Трамп упрекнул лидеров ЕС в нежелании платить США за защиту от России
В США прошли митинги против войны с Ираном
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Объяснена причина аномально теплой погоды в России