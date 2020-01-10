Цеповяза этапируют из омской колонии в Ростовскую область

Вячеслав Цеповяз (в центре) со своими подельниками из банды "цапков" на суде в Краснодаре. Фото: Владимир Аносов/РГ

Один из главарей банды Цапков Вячеслав Цеповяз будет этапирован из колонии в Омске в Ростовскую область для участия в следственных и процессуальных действиях по новым уголовным делам, в том числе по статье 163 УК РФ "Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц".

В СИЗО №1 по Ростовской области Вячеслав Цеповяз, как сообщает ТАСС, проведет один месяц.

По словам адвоката потерпевших Генриха Хачатурова, перевод осужденного в распоряжение донских следователей стал возможен после завершения расследования дела в отношении сотрудников колонии ИК-3 в Амурской области. Там отбывал наказание Цеповяз, который организовал на зоне роскошные "пиры" с крабами, красной икрой и шашлыками.

Напомним, что Вячеслав Цеповяз входил в руководящий состав банды "цапков", и в 2013 году был осужден. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. Глава преступной группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления судебного решения в силу.