Завершено расследование дела о "пирах" Цеповяза в амурской колонии

Как говорится в официальном сообщении ведомства, обвинение предъявлено бывшему начальнику колонии строгого режима №3 УФСИН России по Амурской области и его заместителю.

По данным следствия, в период 2011-2015 годов обвиняемые на территории ИК-3 незаконно организовали производственные объекты (пасеки, птичники, автосервисы, сувенирные цеха), заключив договоры со знакомыми и родственниками осужденных для трудоустройства последних.

Помимо самого Вячеслава Цеповяза, в схеме участвовали и другие заключенные. Под предлогом работ на производственных объектах для некоторых заключенных создали облегченные условия, никак не соответствующие "строгому режиму". Надзор за отбывающими наказание опасными преступниками был ослаблен, они устраивали застолья, пользовались мобильной связью и не следовали правилам внутреннего распорядка исправительного учреждения.

Следственный комитет уже передал уголовное дело в суд. Сотрудников колонии обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". Максимальное предусмотренное законодательством наказание по этой статье - лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в интернет попали фотографии, на которых член банды "цапков", осужденный за массовое убийство людей в станице Кущевской Краснодарского края, ест крабов, красную икру жарит шашлыки. После скандала Генпрокуратура провела проверку в колонии, по итогам которой Следственный комитет начал уголовное дело против ее руководителей.

По словам представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного, находясь в колонии, Вячеслав Цеповяз получал продукты на 30-60 тысяч рублей в месяц.